La voiture inaugurale du métro de Montréal se trouve désormais à Exporail, le Musée ferroviaire canadien, situé à Saint-Constant.

Une cérémonie a eu lieu vendredi pour souligner l’arrivée de la voiture MR-63 portant le numéro 81-502. Elle a été acquise par le musée pour le prix symbolique de 1$.

Cette voiture a été rénovée au cours des derniers mois selon les caractéristiques prisées dans les années 1960. Des employés de la Société de transport de Montréal (STM) ont procédé au nettoyage et au sablage de la voiture en entier, en plus de la repeindre à l’image de ce qu’elle était en 1966. La loge de conduite a aussi eu droit à une remise à neuf, tandis que les tripodes installés en 2012 ont été remplacés par les barres d’appui utilisées auparavant.

Cette voiture faisait partie du train qui a été dévoilé août 1965 – plus d’un an avant l’ouverture du métro de Montréal – et qui a accueilli les dignitaires, dont le maire de Montréal de l’époque, Jean Drapeau, et le cardinal Paul-Émile Léger. Elle a par la suite été intégrée au service régulier du métro.

La STM estime que la voiture 81-502 a transporté «plusieurs millions de personnes» au cours des quelque quatre millions de kilomètres qu’elle a parcourus. Elle fait partie du matériel roulant MR-63, qui a sillonné le métro de Montréal pendant près de 52 ans et qui a été entièrement retiré du réseau souterrain depuis le 21 juin dernier.

«Exporail devient ainsi le seul endroit où l’on peut admirer une voiture du premier train MR-63 à avoir circulé dans le réseau du métro de Montréal», a fait savoir le président de la STM, Philippe Schnobb.

Le vice-président d’Exporail, le Musée ferroviaire canadien, Daniel Laurendeau, a pour sa part souligné que l’ajout de «ce magnifique véhicule restauré» permettra aux visiteurs de mieux saisir la contribution de la STM au patrimoine ferroviaire.