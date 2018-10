Héritage Montréal espère que la brasserie Molson de la rue Notre-Dame, actuellement en vente, ne soit pas complètement rasée, sans considération pour son aspect historique.

Mercredi, l’organisme de défense du patrimoine a relayé sur les réseaux sociaux une vidéo du courtier JLL, chargé de vendre le terrain d’un million de pieds carrés situé entre le fleuve Saint-Laurent et la rue Notre-Dame. La vidéo de deux minutes vante la taille du site et sa localisation à proximité de grands axes routiers et du centre-ville. C’est à partir de la moitié que ça se corse, puisqu’un travail infographique fait disparaître tous les bâtiments actuels afin de donner une idée du potentiel de développement immobilier sur le site, où il semble possible de construire une dizaine de complexes immobiliers.

Depuis que Molson a décidé de déménager la deuxième plus ancienne brasserie canadienne à Longueuil, le site avantageusement situé fait l’objet de bien des spéculations.

S’il mentionne que la brasserie n’est pas classée en tant que bâtiment patrimonial, M. Bumbaru souligne néanmoins qu’elle est présente dans le paysage montréalais depuis sa fondation, en 1786.

«À partir du moment où Molson a indiqué être en réflexion, c’est à dire en 2015, on est resté en contact avec eux. Ils ont toujours montré de la sensibilité à la question du patrimoine, alors on pense qu’il s’agit plutôt d’une bavure de communication, ou d’un excès de zèle infographique de la part de leur courtier immobilier», indique Dinu Bumbaru, le directeur des politiques d’Héritage Montréal. Il précise toutefois que le brasseur montréalais n’a jusqu’ici pas répondu aux questions de son organisme au sujet de la vidéo.

JLL n’est pas le premier venu. L’entreprise spécialisée dans la gestion de propriétés commerciales revendique près de 1000 bureaux dans 80 pays. L’un des représentants de l’entreprise à Montréal, Maxime Foucaud, n’a pas voulu faire de commentaire au sujet de la brasserie Molson.

Au moment de publier, il n’avait pas été possible de recueillir les commentaires de l’entreprise Molson ou de l’élu du district de Saint-Jacques, Robert Beaudry, qui est aussi responsable du développement économique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Plus de détails suivront.