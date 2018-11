La fin du 91,9 Sports à Montréal approche. Les propriétaires de la station sportive de la métropole ont confirmé vendredi matin leur intention de changer sa vocation pour en faire une radio musicale.

Les frères Jean-François et Nicolas Leclerc, tous deux propriétaires de Leclerc Communication – qui possède notamment les ondes du WKND 91,9 et de CHOI Radio X à Québec –, souhaitent entamer ce virage aussitôt que possible. Ils demandent au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) «de modifier les conditions de licence [du 91,9 sports]», une talk-radio à l’heure actuelle, «pour lui permettre d’opérer une station musicale sur cette fréquence».

Leur but serait d’implanter à Montréal une radio qui ressemblerait à celle de WKND 91,9 FM de la capitale, une station qui connaît, selon l’organisation, «un énorme succès depuis son lancement», en juin 2012.

«WKND 91,9 Montréal exploiterait un nouveau créneau misant sur l’authenticité, la spontanéité et la proximité avec l’auditeur», a indiqué Leclerc Communication par voie de communiqué.

Sur Twitter, vendredi matin, plusieurs membres des médias, dont le journaliste sportif de Radio-Canada Antoine Deshaies, se sont dits attristés pour leurs collègues du 91,9 Sports.

Leclerc Communication confirme son intention de changer la vocation du @919sports à Montréal pour en faire une radio musicale. Triste pour les talentueux collègues qui y travaillent. https://t.co/zH6yFSOL5R — Antoine Deshaies (@antoinedeshaies) November 16, 2018

Le @919sports vit officiellement ses derniers moments. Triste pour le monde du milieu du sport montréalais qui perd un précieux allié mais surtout triste pour mes anciens collègues. Je resterai toujours attaché à cette station où j’ai eu ma 1ère chance https://t.co/fpnZ8eHMbL — Meeker Guerrier (@MeekerGuerrier) November 16, 2018

Plus de détails suivront…