La Ville de Montréal crée un nouveau programme triennal d’immobilisations (PTI) destiné aux enfants. Doté d’un budget de 3M$, ce dernier visera notamment à augmenter les déplacements actifs aux abords des écoles et à favoriser l’activité physique.

Prévue au PTI 2019-2021, cette nouvelle enveloppe budgétaire aura pour défi de réaliser des aménagements urbains ludiques qui interpelleraient les plus jeunes sur des thématiques durables. Universellement accessibles, de nouvelles installations pourront ainsi voir le jour: une œuvre d’art public qui invite au jeu, à l’instar du nouvel aménagement de la place Guilbault sur le Plateau-Mont-Royal, ou encore une place publique pour les enfants, comme celle qui se prépare à l’heure actuelle dans Rosemont, au coin des rues De Drucourt et Marquette.

La mairesse Valérie Plante a indiqué lundi que l’objectif, avec ce projet, est d’augmenter les déplacements accessibles «à proximité des écoles, mais également ici et là en ville». «Au-delà des parcs et des cours d’école, c’est toute la ville qui doit être accueillante et attrayante pour nos enfants», a-t-elle détaillé.

Montréal doit, à ses dires, favoriser la mise en commun de l’expertise et des ressources des intervenants dans une approche intégrée en soutien aux familles. La Ville doit exercer un leadership en matière de respect des droits des enfants, en favorisant d’abord l’inclusion et la diversité, a-t-elle dit lors du conseil municipal.

«Le but est de déjouer les statistiques en amenant plus de jeunes à se rendre à l’école en déplacement actif. Des données de 2017 indiquent en effet que seul le tiers des jeunes Montréalais atteint le niveau d’activité physique recommandé», a indiqué le cabinet de la mairesse, par voie de communiqué.

Pour la responsable du développement social et communautaire, de l’itinérance et de la jeunesse au comité exécutif, Rosannie Filato, la Ville doit agir pour fournir toutes les opportunités possibles aux enfants de se développer. «À nous d’être créatifs pour faire de Montréal un milieu de vie qui appelle au jeu, où les enfants seront non seulement protégés, mais aussi stimulés et valorisés, jusque dans l’aménagement de nos quartiers», a avancé celle qui est aussi ambassadrice, cette année, de la Grande semaine des tout-petits.

D’ici quelques mois, les arrondissements de Montréal devront se prononcer et suggérer des aménagements potentiels dans le cadre de ce nouveau programme. Ce dernier commencera avec une première phase de développement de l’expertise.

Pour souligner le lancement du nouveau PTI et pour marquer la Journée internationale des droits pour l’enfant, prévue mardi, l’hôtel de ville de Montréal sera éclairé d’une «succession de couleurs» mercredi soir, indique-t-on également.

Le Plan d’action 2019-2020 de la Politique de l’enfant de la Ville doit être présenté cet hiver.