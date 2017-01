Animateur de l’émission du matin à BLVD 102,1, Stéphane Gasse a partagé lundi le récit d’un témoin présent lors de la fusillade dans une mosquée de Sainte-Foy. Selon lui, «on doit vraiment tirer des leçons sur ce qui s’est passé», a-t-il mentionné en dénonçant la haine portée et entretenue par les radios-poubelles de la ville de Québec à l’égard des musulmans.

«La haine, que chaque jour les radios-poubelles de cette ville, contre les musulmans, les amalgames qu’ils font et tous les stéréotypes qu’ils [entretiennent] dans leur radio ou dans certains journaux. Il faut que ça arrête. Il y a des vies humaines derrière cela.»

Le témoin racontait qu’il n’avait vu qu’un seul tireur ravager la mosquée. «Heureusement, il est venu après que la prière soit terminée. Il frappait tout ce qui bougeait. Il vidait son arme. À un certain moment, il n’avait plus de munitions et il a dit: ‘‘J’en ai assez tué’’ et il est parti.»

Couché à plat ventre, le monsieur était encore bouleversé d’avoir le sang d’un camarade sur lui. «Je suis sous le choc et la colère. Nous croyions que nous étions dans une ville sécuritaire, un pays sécuritaire. Malheureusement, ce n’est pas le cas. C’est une ville [dont] nous allons parler dans le monde entier.»