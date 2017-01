À la suite des tristes événements de dimanche soir au Centre culturel islamique de Sainte-Foy, plusieurs campagnes de financement, six recensées jusqu’à présent, ont vu le jour hier sur le site Go fund me. Ce matin, plus de 170 000$ avaient été amassés via ce diverses campagnes pour venir en aide aux familles des victimes.

Alexandre Champagne, le conjoint de l’ex chanteuse et créatrice du site Trois fois par jour a lancé sa propre campagne de financement «Pour nos amis musulmans, hier. Il comptait d’abord recueillir 5 000$, mais 9h plus tard il avait déjà atteint son but et a décidé de hausser l’objectif à 10 000$. Devant la générosité des donateurs, c’est à 15 000$ qu’il a fixé son objectif ce matin.

Toutefois, la campagne la plus populaire est sans aucun doute celle nommée «Support Victims of #QuebecMosque» qui vise à amasser des fonds pour couvrir, entre autres, les frais funéraires des défunts. Avec un objectif de départ de 35 000$, l’organisme Canada Zakat en est à plus de 150 000$ de récoltés.