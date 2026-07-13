Vacances de la construction – La SAAQ appelle à la prudence

À l’approche des vacances de la construction, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) tirent la sonnette d’alarme. En 2025, le bilan routier de cette période estivale a été particulièrement lourd, et les deux organismes appellent la population à redoubler de vigilance sur les routes, même les plus familières.

L’an dernier, 35 personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec durant les vacances de la construction. Ce chiffre représente plus du double de la moyenne enregistrée au cours des cinq années précédentes.

Les données révèlent un fait particulièrement frappant: une collision mortelle sur deux s’est produite à 15 kilomètres ou moins du domicile de la personne impliquée. Autrement dit, ce ne sont pas les longs trajets vers des destinations inconnues qui s’avèrent les plus meurtriers, mais bien les routes du quotidien, celles que les conducteurs croient maîtriser parfaitement.

Ce sentiment de familiarité peut engendrer un relâchement de la vigilance, note la SAAQ. Lorsqu’on emprunte un trajet habituel, il devient plus facile de sous-estimer les risques, de se laisser distraire ou d’adopter des comportements imprudents.

À cela s’ajoute l’effet de la belle saison: par beau temps, les automobilistes ont davantage tendance à prendre des risques. La vitesse est ainsi en cause dans plus du quart des décès d’automobilistes survenant pendant l’été.

La SAAQ demande aux automobilistes de respecter les limites de vitesse, maintenir leur attention sur la conduite, planifier leurs déplacements à l’avance, s’arrêter après chaque heure de route — que ce soit dans un village-relais ou tout autre endroit approprié — et ne jamais conduire avec les capacités affaiblies par l’alcool, les drogues ou la fatigue.

Les véhicules tout-terrain aussi dans la mire

La période estivale rime également avec une hausse de l’utilisation des véhicules tout-terrain (VTT). La SAAQ et le MTMD rappellent que la prudence est tout aussi essentielle sur les sentiers que sur les routes asphaltées. Chaque année, près de 30 personnes perdent la vie dans des accidents liés aux VTT au Québec.

Les deux organismes insistent sur l’importance d’adopter des comportements responsables lors de l’utilisation de ces véhicules: porter son casque en tout temps, respecter la signalisation en vigueur et conduire en pleine possession de ses moyens.

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