Marché immobilier du Grand Montréal — Juin 2026

Statistiques — RMR de Montréal — Juin 2026 En juin 2026, la RMR de Montréal enregistre 4012 ventes résidentielles, en recul de 8% sur un an et en baisse par rapport aux 4623 transactions de mai 2026. L’inventaire se stabilise à 20 894 inscriptions en vigueur, légèrement sous le sommet d’avril, tandis que le frein à la croissance démographique continue de peser sur la demande. Les prix médians résistent néanmoins, progressant modestement dans toutes les catégories. Résumé Métro Pulse 4012 -8% 32 jours 649 000$ ventes variation annuelle sur le marché prix médian maison

Quadrant — lecture rapide Activité 4012 transactions (-8% vs an dernier) Offre 20 894 propriétés en vigueur Prix Prix médian: 649 000$ (+4%) Signal Le prix médian des plex atteint 880 000$, en hausse de 6% sur un an.

Le marché immobilier de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal amorce l’été 2026 sur une note de prudence: juin enregistre 4012 transactions résidentielles, soit un recul de 8% par rapport à juin 2025. Cette contraction s’inscrit dans un contexte de ralentissement progressif observé depuis avril, alors même que les prix continuent de progresser dans toutes les catégories de propriétés. Le marché montréalais reste actif, mais les acheteurs sont plus sélectifs.

4012 -8% sur un an ventes résidentielles en juin 2026

Métriques clés 649 000$ prix médian maison 435 000$ prix médian condo 880 000$ prix médian plex 32 jours délai moyen maison unifamiliale À retenir Prix en hausse — Le prix médian des plex atteint 880 000$, en hausse de 6% sur un an. Ventes en recul — Les ventes totales chutent de 8% sur un an, avec 4012 transactions en juin. Inventaire stable — Les inscriptions en vigueur se stabilisent à 20 894, sous le pic de mai. Unifamiliale rapide — Les unifamiliales se vendent en 32 jours, contre 48 jours pour les condos.

Les ventes résidentielles

En juin 2026, les unifamiliales dominent l’activité avec 2129 transactions, suivies des copropriétés avec 1451 ventes et des plex avec 431 transactions. Les maisons unifamiliales et les condos accusent un recul par rapport à la même période l’an dernier, poursuivant la tendance baissière presque ininterrompue depuis novembre 2025. Ce troisième mois consécutif de repli annuel, après -7% en avril et -7% en mai, confirme que les acheteurs restent en mode attente malgré des taux d’intérêt qui se sont stabilisés.

2129 -5% par rapport à juin 2025 ventes de maisons unifamiliales

Évolution des prix

Malgré la baisse du volume de transactions, les prix médians progressent dans tous les segments du marché. La maison unifamiliale atteint 649 000$, en hausse de 4% sur un an, tandis que la copropriété se négocie à 435 000$, soit une progression de 2%. C’est toutefois le segment des plex qui affiche la plus forte valorisation avec un prix médian de 880 000$, en bond de 6% par rapport à juin 2025, témoignant d’un intérêt soutenu des investisseurs pour ce type d’actif malgré un contexte plus incertain.

649 000$ +4% sur un an prix médian unifamiliale

Offre sur le marché

L’inventaire disponible demeure élevé avec 20 894 inscriptions en vigueur sur le territoire de la RMR, une donnée qui se maintient au-dessus de la moyenne historique des dix dernières années et qui offre aux acheteurs un choix considérablement plus large qu’en 2024. Les 6648 nouvelles inscriptions du mois illustrent un afflux constant de propriétés sur le marché. Cette abondance de l’offre ne se reflète toutefois pas dans les délais de vente: il faut en moyenne 32 jours pour vendre une unifamiliale et 48 jours pour écouler un condo. Ces délais sont parmi les plus courts depuis la fin de la frénésie de 2022. Et on demeure très loin de la norme prépandémique de deux à trois mois.

20 894 inscriptions en vigueur

Marché immobilier — RMR de Montréal

Évolution prix médian unifamiliale — Juin 2026

En perspective

Replacé dans la trajectoire des douze derniers mois, juin 2026 s’inscrit dans un cycle de normalisation après l’élan vigoureux observé à l’été et à l’automne 2025, où les ventes affichaient des hausses annuelles de 10% à 15%. Le sommet récent des transactions remonte à mars 2026, avec 5045 ventes, porté par un effet de rattrapage printanier. Depuis, le marché perd de la vitesse: avril (-7%), mai (-7%) et maintenant juin (-8%) dessinent une décélération progressive, sans pour autant signaler un effondrement, les prix restant orientés à la hausse dans tous les segments.

5045 ventes en mars 2026, sommet des 12 derniers mois

Dashboard Métro Pulse — RMR de Montréal — Juin 2026 Indicateur Valeur Variation Ventes totales 4012 -8% Ventes unifamiliales 2129 -5% Ventes copropriétés 1451 -15% Ventes plex 431 +2% Nouvelles inscriptions 6648 +11% Inscriptions en vigueur 20 894 +17% Délai moyen maison unifamiliale 32 jours -3 Prix médian maison 649 000$ +4% Prix médian condo 435 000$ +2% Prix médian plex 880 000$ +6%

Le marché immobilier de la grande région de Montréal entre dans la saison estivale dans un équilibre fragile, entre une offre abondante qui redonne du pouvoir de négociation aux acheteurs et des prix qui résistent grâce à une demande fondamentale toujours solide. Les prochains mois seront déterminants: si les taux d’intérêt restent stables et que la confiance des consommateurs se raffermit, un rebond de l’activité à l’automne 2026 n’est pas à exclure. Dans l’immédiat, vendeurs et acheteurs devront faire preuve de réalisme pour conclure des transactions dans un marché qui retrouve progressivement son équilibre.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.