Marché immobilier du Grand Montréal — Juin 2026
Le marché immobilier de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal amorce l’été 2026 sur une note de prudence: juin enregistre 4012 transactions résidentielles, soit un recul de 8% par rapport à juin 2025. Cette contraction s’inscrit dans un contexte de ralentissement progressif observé depuis avril, alors même que les prix continuent de progresser dans toutes les catégories de propriétés. Le marché montréalais reste actif, mais les acheteurs sont plus sélectifs.
Métriques clés
649 000$
prix médian maison
435 000$
prix médian condo
880 000$
prix médian plex
32 jours
délai moyen maison unifamiliale
À retenir
Prix en hausse — Le prix médian des plex atteint 880 000$, en hausse de 6% sur un an.
Ventes en recul — Les ventes totales chutent de 8% sur un an, avec 4012 transactions en juin.
Inventaire stable — Les inscriptions en vigueur se stabilisent à 20 894, sous le pic de mai.
Unifamiliale rapide — Les unifamiliales se vendent en 32 jours, contre 48 jours pour les condos.
Les ventes résidentielles
En juin 2026, les unifamiliales dominent l’activité avec 2129 transactions, suivies des copropriétés avec 1451 ventes et des plex avec 431 transactions. Les maisons unifamiliales et les condos accusent un recul par rapport à la même période l’an dernier, poursuivant la tendance baissière presque ininterrompue depuis novembre 2025. Ce troisième mois consécutif de repli annuel, après -7% en avril et -7% en mai, confirme que les acheteurs restent en mode attente malgré des taux d’intérêt qui se sont stabilisés.
Évolution des prix
Malgré la baisse du volume de transactions, les prix médians progressent dans tous les segments du marché. La maison unifamiliale atteint 649 000$, en hausse de 4% sur un an, tandis que la copropriété se négocie à 435 000$, soit une progression de 2%. C’est toutefois le segment des plex qui affiche la plus forte valorisation avec un prix médian de 880 000$, en bond de 6% par rapport à juin 2025, témoignant d’un intérêt soutenu des investisseurs pour ce type d’actif malgré un contexte plus incertain.
Offre sur le marché
L’inventaire disponible demeure élevé avec 20 894 inscriptions en vigueur sur le territoire de la RMR, une donnée qui se maintient au-dessus de la moyenne historique des dix dernières années et qui offre aux acheteurs un choix considérablement plus large qu’en 2024. Les 6648 nouvelles inscriptions du mois illustrent un afflux constant de propriétés sur le marché. Cette abondance de l’offre ne se reflète toutefois pas dans les délais de vente: il faut en moyenne 32 jours pour vendre une unifamiliale et 48 jours pour écouler un condo. Ces délais sont parmi les plus courts depuis la fin de la frénésie de 2022. Et on demeure très loin de la norme prépandémique de deux à trois mois.
Marché immobilier — RMR de Montréal
En perspective
Replacé dans la trajectoire des douze derniers mois, juin 2026 s’inscrit dans un cycle de normalisation après l’élan vigoureux observé à l’été et à l’automne 2025, où les ventes affichaient des hausses annuelles de 10% à 15%. Le sommet récent des transactions remonte à mars 2026, avec 5045 ventes, porté par un effet de rattrapage printanier. Depuis, le marché perd de la vitesse: avril (-7%), mai (-7%) et maintenant juin (-8%) dessinent une décélération progressive, sans pour autant signaler un effondrement, les prix restant orientés à la hausse dans tous les segments.
Le marché immobilier de la grande région de Montréal entre dans la saison estivale dans un équilibre fragile, entre une offre abondante qui redonne du pouvoir de négociation aux acheteurs et des prix qui résistent grâce à une demande fondamentale toujours solide. Les prochains mois seront déterminants: si les taux d’intérêt restent stables et que la confiance des consommateurs se raffermit, un rebond de l’activité à l’automne 2026 n’est pas à exclure. Dans l’immédiat, vendeurs et acheteurs devront faire preuve de réalisme pour conclure des transactions dans un marché qui retrouve progressivement son équilibre.
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