MONTRÉAL — Le Réseau du sport étudiant du Québec, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, vient de lancer une campagne de prévention contre le tabagisme chez les jeunes de 11 à 14 ans.

L’objectif de la campagne appelée «DÉGUEU» est de sensibiliser les jeunes le plus tôt possible, afin de leur faire développer un sens critique pour dire non aux produits du tabac.

Le Réseau souligne que l’âge moyen d’initiation au tabac se situe à 13 ans.

La campagne est déployée à la télévision, sur le web et les médias sociaux ainsi que dans les établissements d’enseignement secondaire, jusqu’au 22 mai. Elle associe des images dégoûtantes à l’action de fumer. Les jeunes peuvent également découvrir les faits et conséquences véridiques du tabagisme.

La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, rappelle que le Québec souhaite réduire à 10 % le nombre de fumeurs quotidiens et occasionnels d’ici 2025 et elle estime que cette campagne contribuera certainement à atteindre l’objectif.