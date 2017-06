Avec leur application gratuite Moving Waldo, deux jeunes Québécois simplifient la (pénible) tâche des changements d’adresse. Un service qui est le bienvenu à l’aube du 1er juillet.



En se rendant ici, les internautes peuvent sauver du temps et de l’énergie en prévision de leur déménagement. En une seule visite, il est possible d’effectuer gratuitement son changement d’adresse auprès de 500 fournisseurs de services à travers le Québec et l’Ontario. Institutions financières, télécoms, universités, assurances, journaux et magazines, programmes de récompenses, organismes de charité et fabricants automobiles figurent parmi la liste.

La démarche est simple: il suffit d’entrer sa nouvelle adresse, de sélectionner les fournisseurs de services, puis de vérifier et approuver ses choix. La plateforme Moving Waldo s’occupe de faire parvenir vos nouvelles coordonnées aux différents organismes, et ce, simultanément.

Lancée en mai 2016, Moving Waldo a permis d’effectuer près de 15 000 changements d’adresse l’été dernier.

Cette application est l’initiative de Guillaume Lahoud et Philippe Tardif-Michaud. Ces derniers ont eux-mêmes vécu la problématique lorsqu’est venu le temps de déménager. Ils ont donc décidé de proposer une solution innovatrice et accessible à tous.