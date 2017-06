Demain, le Canada célèbre le 150e anniversaire de la Confédération. Cet important événement sera souligné en grand d’un océan à l’autre, avec des spectacles et des activités prévus un peu partout au pays. Voici où célébrer à deux pas de chez vous.

Montréal – Vieux-Port

Dès midi, tout le monde est invité à participer à des activités de baby-foot géant, de confection de planeurs et de jeux gonflables. À 14 h, 2 000 parts d’un énorme gâteau aux couleurs de la fête du Canada seront servies aux participants. Premiers arrivés, premiers servis! À 20 h 30, le collectif montréalais Coyote Bill montera sur scène et vous fera assurément danser et festoyer. La soirée se termine par un grand spectacle de feux d’artifices à 22 h.

Laval – Centre de la nature

Le Centre de la nature de Laval célébrera toute la journée le 1er juillet. Au menu, jeux gonflables, maquillages et ateliers artistiques dès 11 h 15. En après-midi, un immense plancher de danse extérieur sera installé pour ceux qui auraient envie de pratiquer la danse sociale et la danse en ligne.

À 20 h 30, Dumas et Richard d’Anjou se partageront la scène pour le grand spectacle. Des feux d’artifice illumineront le ciel dès 22 h.

Ottawa – Colline du Parlement

À environ deux heures de route, ceux qui voudront célébrer la fête du Canada en grand se rendront à Ottawa. Le prince Charles et sa femme Camilla sont attendus dans la capitale en compagnie de Justin Trudeau et de David Johnston pour un grand spectacle sur l’heure du midi. Marie-Mai, Patrick Watson, Walk Off the Earth, Bono et The Edge sont parmi les invités. Suivront une salve de 21 coups d’artillerie ainsi qu’un spectacle aérien incluant des avions d’époque. En soirée s’ajouteront les performances de Serena Ryder, de Louis-Jean Cormier et d’Alessia Cara, entre autres.

Longueuil – Parc Empire

En journée, jeux gonflables, amuseurs publics et roulotte à livres divertiront petits et grands. À essayer: le petit train Little Obie, le train de la sécurité ferroviaire du CN. Il n’y en a qu’un seul dans l’est du Canada, c’est donc à ne pas manquer. Kim Richardson et Jonathan Roy sont parmi les têtes d’affiche du spectacle du soir. Des feux d’artifices seront lancés à 21h30.