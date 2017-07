HAMBOURG — Le premier ministre canadien Justin Trudeau a insisté, au cours du sommet du G20, qui s’est conclu samedi à Hambourg, en Allemagne, sur l’importance de développer un commerce «ouvert et progressiste» ainsi que sur l’importance d’«agir maintenant» pour lutter contre les changements climatiques.

Alors que tous les pays du G20, y compris les États-Unis, ont réitéré dans leur déclaration finale et commune l’opposition de l’organisation au protectionnisme, le bureau du premier ministre mentionne, dans son communiqué, que le commerce «ouvert» doit être «dans l’intérêt de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie».

Tous les pays du G20, dont les États-Unis, se montrent «unis en opposition au protectionnisme», a soutenu, de son côté, le ministre canadien des Finances, Bill Morneau. Il a présenté ce développement comme un «accomplissement positif» du sommet.

Tous reconnaissent l’importance du commerce pour leurs économies respectives, leur croissance ainsi que les difficultés qu’entraîne le protectionnisme, a souligné le ministre Morneau.

Dans une copie des sections de la déclaration finale du G20 qui portent sur le commerce ayant coulé dans les médias, on signale l’importance d’avoir des systèmes de commerce et d’investissements «avantageux réciproquement et mutuellement».

La déclaration indique en outre que le G20 «luttera contre le protectionnisme incluant les pratiques commerciales injustes», le document établissant aussi le droit des pays à recourir, en ce sens, «à des instruments de défense légitimes».

Ces dernières lignes semblent offrir aux pays une avenue pour contourner leur engagement contre le protectionnisme, notamment par des actions telles que l’imposition de droits compasenteurs sur le bois d’oeuvre canadien, comme l’a fait l’administration Trump.

La signature du président américain aux sections de la déclaration commune portant sur le commerce n’a pas été facile à obtenir alors que ce dernier s’accroche à sa politique de «l’Amérique d’abord».

La question litigieuse de l’acier

L’une des pierres d’achoppement concernait les exportations d’acier. M. Trump a menacé d’imposer des droits de 20 pour cent à l’acier issu de l’étranger, ce qui pourrait avoir des répercussions économiques importantes sur bon nombre de pays du G20, tels que la Chine, l’Allemagne et le Canada.

Vendredi, la chancelière Angela Merkel avait fait pression pour qu’un accord mondial survienne relativement à la production d’acier.

Le communiqué du G20 comprend un engagement contre la surabondance d’acier en réserve.

L’attention des États-Unis sur cet enjeu est surtout portée sur la Chine, mais l’industrie canadienne de l’acier exporte plus de la moitié de sa production vers les États-Unis et toute forme de taxation pourrait porter atteinte au secteur.

Le ministre Morneau a affirmé que la question entourant la production d’acier a été un élément important des discussions du G20.

«Selon mon (interprétation), ces discussions ont été productives (et) nous avons discuté de l’importance d’avoir un environnement commercial qui fonctionne pour toutes les économies», a-t-il dit.

«Nous avons eu des discussions très productives avec les Américains sur le sujet de l’acier et celles-ci se poursuivent», a ajouté M. Morneau.