Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a annoncé dimanche la conclusion d’une entente de principe entre le gouvernement du Québec et l’Association canadienne du médicament générique (ACMG), qui permettra une économie de plus de 1,5 G $ au Trésor québécois.

Cet accord d’une durée de cinq ans permettra de réduire le coût des médicaments génériques tant du côté du régime public d’assurance-médicament que chez les assureurs privés.

Le ministre Barrette prévoit que ce changement permettra des économies annuelles garanties de plus de 300 M $ pour le système de santé québécois.

«À mon avis, c’est l’entente la plus raisonnable qu’on pouvait avoir, a commenté M.Barrette. Ce sont des montants substantiels qui représentent des économiques de 40 %. Dans notre domaine, c’est du jamais vu.»

L’entente permet également d’éviter l’amorce d’un processus d’appel d’offres redouté par les fabricants, tel que prévu par le projet de loi 81 adopté l’an dernier.

« Rien ne bougeait avant que le gouvernement ne se dote de leviers et les leviers ont eu une action», a commenté le ministre, qui a estimé que l’appel d’offres aurait pu avoir des conséquences néfastes pour l’industrie pharmaceutique québécoise.

«Il s’agissait de trouver le point d’équilibre raisonnable pour protéger l’industrie et les emplois, tout en payant moins cher. Est-ce que c’est le prix le plus bas que nous pourrions payer? Peut-être que non. Mais le coût à payer [pour obtenir le plus bas prix possible] aurait pu être une perte d’emploi.»

Les sommes économisées seront entièrement réinvesties en santé, a promis le ministre, qui n’a pas voulu s’avancer sur les services et les activités qui pourraient en bénéficier.

L’ACMG, qui représente les 81 fabricants de médicaments génériques au Canada, étant aussi en négociation avec l’Alliance pharmaceutique canadienne sur le même sujet, les détails de l’entente ont été gardés secrets.

Les médicaments génériques servent à remplir 73 % des prescriptions au Québec, selon les données de l’ACGM, et représentent à l’heure actuelle une dépense annuelle de plus de 800 M$.

Les modalités de l’accord entreront en vigueur le 1er octobre prochain.