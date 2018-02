MONTRÉAL — Le Québec est incapable d’atteindre ses objectifs en matière d’environnement et c’est seulement par une refonte de la gouvernance qu’il peut éviter l’échec.

C’est là le constat auquel en arrive un groupe d’experts universitaires, qui propose de créer un poste de ministre du Développement durable distinct du ministère de l’Environnement et dont la tâche serait de centraliser et superviser les politiques environnementales afin d’établir entre les différents ministères touchés par ces politiques une cohérence jusqu’ici inexistante.

Le groupe d’experts, soutenu par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, l’Institut de l’énergie Trottier et l’Institut du Nouveau Monde, souligne l’absence de vision et de planification à long terme, le travail en silo des différents ministères et des municipalités et le manque de données scientifiques requises pour prendre des décisions éclairées.

Il propose une structure partant d’un ministre du Développement durable qui chapeauterait un comité regroupant les différents ministres concernés — ceux qui traitent de l’économie, de la sécurité publique, des affaires municipales, de la santé et de l’environnement, notamment — relié au bureau du premier ministre.

Il suggère ensuite de créer une Agence du développement durable répondant du ministre et responsable entre autres du financement des projets de développement durable, de la planification de l’adaptation aux changements climatiques, de la gestion de l’eau, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), qui serait appuyée d’un comité d’experts de différents domaines, le tout assujetti à la surveillance du commissaire au développement durable, dont la fonction existe déjà.

Proposition «martyre»

En présentant le projet «Le climat, l’État et nous», mardi à Montréal, le groupe de 23 scientifiques a répété à quelques reprises qu’il s’agissait d’un projet «martyr», en ce sens qu’on le conçoit comme un point de départ et non une proposition finale.

Les idées qu’ils avancent sont d’ailleurs soumises à la consultation publique et tous les citoyens sont invités à s’exprimer d’ici le 18 mars prochain sur les questions environnementales et sur le projet lui-même sur le site web climat-etat-nous.org.

Ces contributions serviront à alimenter les discussions lors d’une journée de réflexion et de débat dans le cadre d’un grand forum national, le 12 avril.

Le groupe d’experts, qui insiste sur le caractère non partisan et apolitique de leur démarche, dit vivement espérer que la question de la structure de gouvernance en matière de développement durable sera l’un des enjeux des prochaines élections provinciales en octobre.

Disant constater une réelle volonté d’agir pour préserver l’environnement dans l’ensemble des formations politiques, les scientifiques font valoir que leur proposition peut être portée par tous les partis puisqu’il en va de l’intérêt de tous d’aborder cette question avec une vision globale à long terme.