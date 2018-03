MONTRÉAL — Une manifestation organisée par Médecins québécois pour le régime public ayant pour thème «Unis pour la santé» se déroulera samedi après-midi, à Montréal.

Groupes communautaires, syndicats, travailleurs du réseau de la santé et certains élus se rassembleront pour exiger un système de santé public «plus fort et plus accessible»

Les porte-parole péquiste et solidaire en matière de santé, Diane Lamarre et Amir Khadir, doivent assister à cette manifestation.

Les organisateurs demandent à ce que les centaines de millions de dollars supplémentaires accordés récemment aux médecins servent plutôt à financer un système de santé «qui respecte autant les personnes qui y travaillent que les patients qui en ont besoin», selon leurs propres termes.

Le Dr Samir Shaheen-Hussein, membre du conseil d’administration de Médecins québécois pour le régime public, déplore que «la seule chose qui semble immune aux coupes dans le domaine de la santé, c’est la rémunération des médecins».

«Les patients font les frais de la mauvaise utilisation des ressources financières en santé», conclut Mathieu Francoeur, coordonnateur du Mouvement PHAS, Personnes handicapées pour l’accès aux services.

Le rassemblement doit se tenir à 13h à la Place Émilie-Gamelin.