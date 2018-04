Une première femme musulmane portant le voile sera candidate aux élections provinciales en octobre prochain. La Néo-Québécoise Ève Torrès représentera Québec solidaire dans la nouvelle circonscription de Mont-Royal-Outremont.

Mme Torrès a confirmé ses intentions à Métro.

Cette femme originaire de France vit au Québec depuis plus de 20 ans. Elle oeuvre depuis 2013 au sein de l’organisme La Voie des femmes, qui encourage les femmes musulmanes à prendre part activement à la société québécoise. Elle a aussi animé l’émission L’islam, les musulmans et moi sur les ondes de Radio Ville-Marie

Au lendemain des attentats de Québec, qui ont coûté la vie à six hommes de confession musulmane, Ève Torres avait pris la parole publiquement, lors d’un rassemblement organisé à Montréal en mémoire des victimes, pour réclamer la fin de la stigmatisation de la communauté musulmane.

«On n’était pas étonné [de la tuerie de Québec] parce qu’individuellement ou par l’intermédiaire d’organismes, on a essayé de sensibiliser les politiciens au racisme et à l’islamophobie, avait-t-elle déclaré en entrevue à Métro à la suite du rassemblement. On dit souvent que ce sont des cas isolés, mais ce n’est pas vrai. Il y a des politiciens et des journalistes qui banalisent les paroles racistes. On repousse sans arrêt les limites.»

Elle avait par ailleurs demandé aux élus de poser des gestes pour freiner le racisme à l’endroit des musulmans et avait enjoint ceux-ci à prendre leur place au Québec.

«Je fais confiance au peuple, avait-elle ajouté. Je crois aux gens. Ce qui est important, c’est de ne pas fléchir. Il faut continuer sur le même élan. Il faut que cet élan de solidarité prenne son envol. Il ne faut plus laisser passer les propos qui incitent à la haine et à la discrimination. Il faut être capable d’interpeller les politiciens et d’écrire des lettres ouvertes. Il faut arrêter de banaliser la parole raciste.»

La circonscription de Mont-Royal-Outremont a été créée en 2017 à la suite de la refonte de la carte électorale. Elle est le résultat de la fusion des circonscriptions d’Outremont et de Mont-Royal, toutes deux représentées par des élus libéraux depuis près de 40 ans. Aux dernières élections provinciales, les candidats de Québec Solidaire avaient terminé en deuxième position dans Outremont et en troisième position dans Mont-Royal.

