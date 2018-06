MONTRÉAL — Quatre des victimes de l’ex-entraîneur de ski Bertrand Charest pressent le gouvernement de créer un programme de protection pour les athlètes.

Lors d’une conférence de presse chargée d’émotions lundi à Montréal, Geneviève Simard, Amélie-Frédérique Gagnon, Gail Kelly et Anna Prchal ont choisi de briser le silence après des années de souffrance afin de protéger les athlètes actuels et futurs, garçons ou filles, qui pourraient être susceptibles d’être victimes de ce genre d’abus, peu importe le sport et peu importe le niveau.

Les quatre femmes souhaitent que ce programme de protection soit mis en place d’ici 2020, un programme à trois volets qui inclurait d’abord et avant tout une formation obligatoire pour les entraîneurs, les athlètes, les bénévoles et toute personne qui gravite dans l’entourage des athlètes.

Selon leur proposition, un officier indépendant veillerait aussi à la protection des athlètes et gérerait tout incident qui pourrait se produire.