OTTAWA — Le gouvernement fédéral a dévoilé mercredi la composition du conseil consultatif qui devra demander l’avis des Canadiens et proposer un plan pour la création d’un programme national d’assurance-médicaments, mais a fourni peu de détails sur le processus, dont la date du début des consultations.

La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a annoncé la création du conseil aux côtés de son président, l’ancien ministre ontarien de la Santé Eric Hoskins, lors d’une conférence de presse dans le foyer de la Chambre des communes.

M. Hoskins a déclaré qu’il avait déjà eu l’occasion de rencontrer la plupart des ministres de la Santé provinciaux et territoriaux, et que leur réaction jusqu’à présent était plutôt positive.

Le conseil passera les prochains mois à consulter les gouvernements des provinces et des territoires, les leaders autochtones, les experts de la santé et le public. Son rapport final doit être remis au printemps 2019 et fournira au fédéral des recommandations sur comment implanter un programme national d’assurance-médicaments.

Mme Petitpas Taylor n’a pas précisé quand exactement commenceraient les consultations ou de combien de temps le conseil disposerait avant de s’atteler à la rédaction du rapport.

Elle a dit avoir discuté avec les membres du conseil et que ces derniers élaboreraient un plan avant de se mettre rapidement au travail.

Parmi les six membres du conseil figurent deux Québécois: Mia Homsy, directrice générale de l’Institut du Québec, qui agira comme vice-présidente du conseil, et Vincent Dumez, codirecteur du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP) à la faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Les autres sont Nadine Caron, première femme autochtone à exercer la chirurgie au Canada et professeure à l’Université de la Colombie-Britannique, Camille Orridge, une spécialiste de l’équité en santé à l’Institut Wellesley, Diana Whalen, ancienne vice-première ministre et ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse, et John Wright, ancien sous-ministre de la Santé et des Finances de la Saskatchewan.