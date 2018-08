OTTAWA — Le ministre fédéral responsable de la toute nouvelle stratégie nationale de réduction de la pauvreté affirme que le succès à long terme de l’entreprise dépendra de la volonté des futurs gouvernements de respecter ses objectifs.

La stratégie, élaborée après deux ans de consultations et d’études, énumère essentiellement la liste des programmes fédéraux et des politiques que les libéraux ont adoptés depuis leur arrivée au pouvoir en 2015, et les relie aux efforts visant à réduire le taux de pauvreté.

Mais le document ne contient aucune nouvelle politique ou promesse de dépenses visant à atteindre l’objectif déclaré de réduire de moitié le taux de pauvreté d’ici 2030 par rapport au niveau de 2015 — un niveau historique qui permettrait à 2,1 millions de personnes de sortir de la pauvreté.

En dévoilant mardi cette «première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté», le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a soutenu que l’atteinte de l’objectif de 2030 demeure ambitieuse mais réaliste, pourvu que les prochains gouvernements maintiennent le cap adopté par les libéraux depuis 2015.

Les libéraux promettent d’abord de réduire d’ici 2020 la pauvreté de 20% par rapport aux chiffres de 2015, ce qui représenterait environ 900 000 personnes de moins vivant dans la pauvreté.

La stratégie annoncée mardi établit également un taux officiel de pauvreté pour le pays. Le gouvernement retient donc la «mesure fondée sur le panier de consommation», créée pour la première fois par les fonctionnaires fédéraux à la fin des années 1990, et déjà privilégiée par M. Duclos dans ses recherches universitaires avant son entrée en politique.