Sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir, les chefs des quatre principaux partis ont chacun répondu aux questions «qui tuent» de Guy A Lepage. Au cœur de la discussion, l’immigration a lancé le débat, suivi de l’environnement, de la santé, de l’éducation et du transport collectif, l’animateur et son fou du roi, Dany Turcotte, ne manquant pas d’écorcher au passage les représentants.

Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, s’est fait reprocher tôt dans l’émission d’être «vague» après avoir changé deux fois plutôt qu’une sa cible des seuils d’immigration. «Je refuse de faire dans la numérologie politique, a-t-il dit. On va se baser sur des recommandations statistiques, sonder les besoins, autrement, ce n’est pas sérieux», s’est-il justifié.

Pendant que le leader libéral, Philippe Couillard, a réitéré vouloir maintenir les taux d’immigration et utiliser «tout l’argent» possible, le chef caquiste, François Legault, a répété vouloir en prendre moins, «mais en prendre soin», une formule qu’il utilise depuis le début de la campagne.

Préférant parler d’inclusion, la co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a dénoncé une «instrumentalisation de l’immigration pas cool» depuis quelques semaines, s’indignant des «faussetés telles que de dire que nos enfants ne parleront plus français».

En déclarant que «s’il y a un gouvernement qui lutte contre les changements climatiques, c’est le gouvernement libéral», M. Couillard a assuré que la porte «était fermée» aux hydrocarbures au Québec, sauf dans des cas «exceptionnels», où une acceptabilité sociale est atteignable. Une affirmation qui a fait réagir Manon Massé, écarquillant des yeux; un moment qui circulait déjà abondamment sur Twitter dimanche soir.

Directement visé pour son manque de propositions en environnement, M. Legault s’est quant à lui justifié en avançant vouloir investir dans une série d’usines d’épuration pour le fleuve Saint-Laurent. «Les égouts vont là-dedans alors que c’est notre plus grand atout», a-t-il dit.

«Il faut rester réaliste sur le pétrole: on en importe pour 10 G$. S’il y avait un projet qui respecte l’environnement incluant l’eau, qui a une acceptabilité sociale, on pourrait être ouverts. Je ne veux pas être dogmatique. Il va continuer d’avoir autos dans les milieux ruraux, ce n’est pas la même densité, ni le même débat.» – François Legault, sur son ouverture à encourager l’industrie pétrolière.

Tandis que M. Lisée réitérait sa volonté de s’attaquer aux «escrocs» des cartels du pétrole qui «fixent les prix à Montréal tous les mardis et mercredis», Manon Massé a pointé vers l’interdiction de la vente des véhicules à essence d’ici 2030: «L’industrie est rendue là. Volvo le fait l’an prochain. On est rendus là, attardez-vous aux faits. La planète l’exige.»

Opposés jusqu’au 1er octobre

François Legault s’est fait reprocher d’être peu inclusif avec les maisons pour aînés, les CHSLD n’accueillant «pas que des personnes âgées», a dit Guy A Lepage. À cela, le leader caquiste a rétorqué qu’il offrirait aussi des réformes chez les jeunes. «Je n’en peux plus d’entendre qu’on compte les couches, qu’on oublie les bains, qu’on donne des patates en poudre. Nos aînés, et nos jeunes, ont droit à une dignité.»

Philippe Couillard, lui, a été invité à se prononcer sur son ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dont la compétence a été vivement remise en question cette année. «Il est aussi responsable de bons coups, comme 1500 personnes de plus en soins à domicile, 2000 de plus en CHSLD», a-t-il dit. Il a dans la foulée promis des jours moins sombres, affirmant que «[le Québec est ailleurs, car nous avons] récupéré notre choix d’agir financièrement, avec un retour à l’équilibre budgétaire».

«On va 60% du REM pour faire notre propre Tram Express, qui va en desservir beaucoup plus. Le REM est nuisible tel qu’il a été conçu, il va atrophier à l’est et à l’ouest. Nous, on vise 110 000 voitures de moins, et 8 fois plus de GES enlevés.» – Jean-François Lisée sur la réforme du Réseau express métropolitain.