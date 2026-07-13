Marché immobilier du Québec — Juin 2026

Statistiques — Province de Québec — Juin 2026 En juin 2026, le marché québécois enregistre 8492 ventes, soit une baisse de 4% sur un an, après un recul de 6% en mai. Les inscriptions en vigueur progressent légèrement à 42 679, confirmant une offre croissante depuis janvier. Les prix médians restent globalement stables, avec l’unifamiliale à 515 000$ et la copropriété à 409 500$. Résumé Métro Pulse 8492 -4% 38 jours 515 000$ ventes variation annuelle sur le marché prix médian maison

Quadrant — lecture rapide Activité 8492 transactions (-4% vs an dernier) Offre 42 679 propriétés en vigueur Prix Prix médian: 515 000$ (+3%) Signal L’unifamiliale se vend en 38 jours, stable vs mai, signe de demande soutenue.

Le marché immobilier québécois amorce l’été 2026 sur une note plus prudente: juin enregistre 8492 transactions résidentielles, soit un recul de 4% par rapport à juin 2025, confirmant une décélération progressive depuis avril. Malgré ce repli des ventes, les prix tiennent le coup, portés notamment par une demande toujours solide pour les maisons unifamiliales. Le marché se rééquilibre graduellement, avec une offre qui s’étoffe et des acheteurs qui reprennent leur souffle.

8492 -4% sur un an transactions résidentielles en juin 2026

Métriques clés 515 000$ prix médian maison 409 500$ prix médian condo 670 000$ prix médian plex 38 jours délai moyen maison unifamilale À retenir Délai réduit — L’unifamiliale se vend en 38 jours, stable vs mai, signe de demande soutenue. Ventes en recul — Les ventes totales reculent de 4%, troisième baisse annuelle consécutive. Offre croissante — Les inscriptions en vigueur atteignent 42 679, en hausse de 27% depuis janvier. Condo résistant — Le prix médian des condos progresse à 409 500$, +1% sur un an.

Les ventes résidentielles

Les 8492 ventes de juin se répartissent principalement entre les maisons unifamiliales, qui dominent avec 5639 transactions, suivies des copropriétés avec 1959 ventes et des plex avec 871 transactions conclues. Ce sont les unifamiliales qui résistent le mieux à la correction, affichant des délais de vente parmi les plus courts du cycle actuel à seulement 38 jours en moyenne. Les condos, eux, prennent un peu plus de temps à trouver preneur, soit 46 jours, reflétant une offre plus abondante dans ce segment.

5639 segment le plus actif de juin 2026 ventes de maisons unifamiliales

Évolution des prix

Le prix médian d’une maison unifamiliale au Québec atteint 515 000$ en juin 2026, en hausse de 3% sur un an, une progression modeste mais rassurante dans un contexte de marché moins effervescent. Du côté des copropriétés, le prix médian s’établit à 409 500$, en progression de 1% seulement, signe d’une stabilisation dans ce segment plus sensible à la concurrence. Les plex font figure d’exception avec un prix médian de 670 000$, en léger recul de 1%, possiblement freinés par la prudence des investisseurs face aux incertitudes réglementaires et financières.

515 000$ +3% sur un an prix médian unifamilial en juin 2026

Offre sur le marché

L’inventaire continue de s’épaissir avec 42 679 inscriptions en vigueur à la fin juin, un niveau qui dépasse largement les creux observés à l’hiver 2026, où l’on comptait à peine 31 461 propriétés disponibles en décembre. Les 14 002 nouvelles inscriptions du mois témoignent d’une volonté des vendeurs de profiter de la saison estivale, bien que ce chiffre soit en retrait par rapport aux sommets de mars à mai. Cette bonification offre davantage de choix aux acheteurs, mais exerce également une pression à la modération sur les prix.

42 679 inscriptions en vigueur au 30 juin 2026

Marché immobilier — Province de Québec

Évolution prix médian unifamiliale — Juin 2026

En perspective

Pour comprendre juin 2026, il faut le replacer dans la trajectoire des douze derniers mois: après une série de hausses annuelles consécutives de l’ordre de 8 à 12% entre juillet et octobre 2025, le marché a amorcé une correction notable dès novembre 2025, avec un recul de 5% confirmé en décembre et en janvier 2026. Le printemps 2026 a apporté un regain d’activité en mars avec 10 007 transactions, mais la dynamique s’est ensuite essoufflée en avril (-6%), en mai (-6%) et maintenant en juin (-4%), dessinant une tendance de normalisation. Cette décélération contrôlée suggère non pas un effondrement, mais plutôt un atterrissage en douceur après une période de surchauffe.

10 007 ventes en mars 2026, sommet des 12 derniers mois

Dashboard Métro Pulse — Province de Québec — Juin 2026 Indicateur Valeur Variation Ventes totales 8492 -4% Ventes unifamiliales 5639 -3% Ventes copropriétés 1959 -11% Ventes plex 871 +9% Nouvelles inscriptions 14 002 +16% Inscriptions en vigueur 42 679 +18% Délai moyen maison unifamiliale 38 jours -2 Prix médian maison 515 000$ +3% Prix médian condo 409 500$ +1% Prix médian plex 670 000$ -1%

Le marché immobilier québécois entre dans la seconde moitié de 2026 avec des fondamentaux solides, mais dans un contexte où les acheteurs reprennent clairement la main face à une offre plus généreuse. Les prix demeurent orientés à la hausse pour l’unifamiliale, mais la prudence est de mise pour les condos et les plex, où l’équilibre entre offre et demande est plus délicat. Dans ce nouvel environnement, vendeurs comme acheteurs ont tout intérêt à s’appuyer sur des données rigoureuses et un accompagnement professionnel pour naviguer avec succès dans ce marché en mutation.

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