YAMACHICHE, Qc — L’enquête policière qui a été amorcée après la découverte d’un corps, cette semaine, à Yamachiche, en Mauricie, progresse.

La Sûreté du Québec a confirmé jeudi l’identité de la personne décédée. Il s’agit d’Ophélie Martin-Cyr, âgée de 19 ans, qui a été victime d’un homicide.

C’est un citoyen qui a aperçu le cadavre mercredi matin, vers 10h15, dans un champ situé près du Chemin de la Grande Rivière Nord. Les policiers qui se sont rendus sur place ont constaté que le corps de la personne décédée portait des marques de violence. Les circonstances de ce drame et l’autopsie qui a été pratiquée ont permis de déterminer qu’elle avait été victime de meurtre.

Le dossier a été confié au Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ. Aucune arrestation n’a encore été effectuée relativement à ce décès, mais les autorités policières disent travailler activement en poursuivant différentes démarches.

Les enquêteurs ont notamment pu apprendre qu’une jeune fille avait réussi à s’enfuir d’un véhicule en mouvement dans la nuit de mardi à mercredi dans la région. On ne craint plus pour la vie de cette personne. Or, cet incident serait relié à l’homicide survenu à Yamachiche, selon Eloïse Cossette, de la Sûreté du Québec (SQ).

De plus, au cours de la même nuit, un véhicule incendié a été retrouvé dans le secteur de Sainte-Marthe-du Cap, à Trois-Rivières. L’enquête sur ce véhicule, dans lequel se trouvait un corps, a été transférée au Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ. On n’écarte pas qu’il puisse y avoir un lien entre cette découverte et l’homicide de Yamachiche. Des vérifications sont effectuées à cet effet.