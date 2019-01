MONTRÉAL — La Fondation Jean Lapointe estime que plus de 10 000 personnes vont relever le défi «28 jours dans alcool», qui débute le 1er février.

Cette année, les participants ont trois choix: ne pas boire d’alcool du lundi au jeudi, s’abstenir du vendredi au dimanche, ou éviter de consommer pendant tout le mois de février.

La Fondation leur demande un don de 28 $, et les fonds recueillis serviront à des activités de prévention de la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues chez les étudiants du secondaire. Plus de 80 000 jeunes sont rencontrés annuellement dans le cadre d’ateliers de prévention.

La Fondation compte encore cette année sur des ambassadeurs pour appuyer le défi, dont le chef cuisinier Martin Juneau et l’animateur Jean-Philippe Wauthier.

La Fondation Jean Lapointe a été créée il y a 35 ans. Elle est devenue un chef de file de la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Elle soutient activement la Maison Jean Lapointe, un centre de réadaptation pour les toxicomanes.