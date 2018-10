Avec sa série documentaire Faire œuvre utile, la journaliste culturelle Émilie Perreault dément à coups de témoignage bouleversant l’argument selon lequel les artistes ne sont que des «pelleteux de nuages».

Reprenant 8 histoires de son livre du même titre, paru en 2017, et en racontant 12 autres inédites, Faire œuvre utile expose en 10 épisodes comment la vie de 20 personnes a été chavirée d’une façon ou d’une autre par une œuvre.

Alfa Rococo, Marie Laberge, Robert Lepage, Patrice Michaud, Fred Pellerin, François Pérusse et Mariana Mazza sont quelques-uns des artistes qui, sans le savoir, ont joué un rôle déterminant dans la vie de certains individus.

Donnant du sens à un événement inexplicable (le deuil d’un proche, des retrouvailles inattendues ou un diagnostic fatal, par exemple), l’art vient agir comme un baume. Dans d’autres cas, il vient carrément transformer une vie.

«On a clairement une dimension spirituelle à combler», soutient Émilie Perreault, journaliste culturelle à l’origine du projet.

Dans le premier épisode de Faire œuvre utile, elle rencontre Annick, dont le conjoint a été assassiné à peine une semaine avant qu’elle donne naissance à leur premier enfant. Cherchant à donner un sens à son drame, elle a contacté le peintre Marc Séguin afin qu’il crée une toile à partir des cendres de son conjoint.

«Il y a 40 ans, Annick serait peut-être allée à l’église, m’a fait remarquer Marc Séguin, mais là, elle ne peut pas, car elle n’y croit pas», souligne Émilie Perreault.

Par cette œuvre qu’il a conçue à partir de son vécu, l’artiste a apporté du soulagement à Annick.

«On sous-estime l’impact de l’art dans nos vies», affirme Émilie Perreault, qui a été à la barre de la chronique culturelle de l’émission Puisqu’il faut se lever, au 98,5, pendant six ans.

La journaliste observe que les rares fois où la culture fait parler d’elle dans les cercles politiques, c’est pour des questions de retombées économiques. «Au lieu de parler de retombées économiques, j’aimerais qu’on parle de retombées émotives», plaide-t-elle.

«Encore bien des gens disent que les artistes sont des pelleteux de nuages. Avec cette série, je montre concrètement que l’art sert à quelque chose, qu’on en a besoin dans nos vies. Va à un mariage sans musique, ce serait plate longtemps!»

À la sortie de son livre, l’an dernier, Émilie Perreault en a donné un exemplaire à l’ancien ministre de la Culture du Québec Luc Fortin, ainsi qu’à l’ex-ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly. La journaliste est convaincue que son ouvrage, et maintenant sa série, forment un argument de taille pour démontrer l’importance de l’art dans nos vies. «Ici, on en a des exemples concrets.»

«Et ça ne tombe pas du ciel, il y a des gens qui réfléchissent, qui travaillent pour ça», poursuit-elle, déplorant au passage le manque de valorisation du travail des artistes.

«Quand on consomme la culture, quand on choisit d’aller au cinéma ou de lire un livre, ça nous aide à bien vivre. On parle de saines habitudes de vie en faisant de l’activité physique, moi je crois aux saines habitudes culturelles pour la santé mentale.» –Émilie Perreault

Mettre en mot des émotions

Une autre histoire racontée dans Faire œuvre utile est celle de Martin, un fan de Disturbed et d’Eminem qui a été chaviré par la chanson Ficelles, d’Ingrid St-Pierre. Tout comme lui, la chanteuse a vu l’état de sa grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer se détériorer, ce qui lui a inspiré cette pièce. En l’écoutant, il s’est immédiatement reconnu.

«Grâce à sa sensibilité d’artiste, Ingrid St-Pierre a mis en mot des émotions que Martin ressentait. Ça lui a fait du bien», souligne la journaliste.

Par pur hasard, Martin a découvert cette chanson en écoutant la chronique d’Émilie Perreault à la radio. Les journalistes culturels ont-ils un rôle à jouer dans cette «œuvre utile»? «Le journaliste culturel est un passeur, affirme-t-elle. Ça prend une personne dans le public, ça prend un artiste, mais ça prend aussi quelqu’un entre les deux pour qu’ils se rencontrent. C’est comme ça que j’ai toujours vu mon travail.»

C’est comme ça aussi qu’Émilie Perreault a eu l’idée de s’attarder aux bienfaits de l’art dans la vie des gens. «Quand je reçois un courriel qui me dit: “Merci de m’avoir fait découvrir tel auteur” ou “Merci d’avoir parlé de cette pièce de théâtre”, c’est ma paye. Ça vaut vraiment beaucoup à mes yeux. Je me suis demandé quel genre de commentaire similaire provoque cette réaction chez un artiste. Qu’est-ce qui lui fait dire : “Wow, je ne fais pas ça pour rien?”»

C’est ainsi que la journaliste a commencé à poser la question aux artistes québécois qu’elle interviewait, peu importe leur discipline. À sa grande surprise, ils avaient pratiquement tous une histoire à raconter.

«L’image de Faire œuvre utile m’a alors sauté aux yeux. J’ai pris l’expression au pied de la lettre en allant voir comment leur art était utile à d’autres», poursuit-elle.

Comme on le constate dans la série, c’est par accident qu’une œuvre bouleverse quelqu’un. «Aucun artiste ne va créer avec la prétention de changer des vies», observe Émilie Perreaut.

Par exemple, Kim Thúy ne se doutait pas en écrivant Man, son deuxième roman, que le passage où Luc soulève les cheveux de sa compagne allait changer la vie d’Hélène, une grande lectrice, qui a reconnu en ce personnage son amour de jeunesse qui, par hasard, porte le même prénom.

À l’écran, on est témoin de la surprise que l’écrivaine ressent en constatant l’impact de son livre dans la vie d’Hélène et de son ex/nouveau conjoint.

C’est l’élément de nouveauté de la série qui ne se trouvait pas dans le livre: à la fin de chaque segment, l’artiste et la personne touchée par son œuvre se rencontrent, moment qui leur permet de discuter l’œuvre en question et des émotions qu’elle leur fait éprouver.

«On peut avoir l’impression que ça sert plus la personne du public, mais des fois, je pense que ces rencontres servent plus l’artiste», estime la journaliste.

Elle cite en exemple le cas de l’humoriste Mariana Mazza, qui est émue aux larmes en constatant qu’elle a «au moins fait une bonne chose» en ayant un impact sur la vie d’une jeune Irakienne destinée à un mariage arrangé.

Vous l’aurez sans doute compris, les larmes sont souvent au rendez-vous en regardant Faire œuvre utile. La journaliste a toutefois refusé de tomber dans le mélo. «On n’est pas allés à l’hôpital rencontrer des gens sur leur lit de mort», donne-t-elle en exemple.

L’art a-t-il aussi fait «œuvre utile» chez Émilie Perreault? Oui, et ce, sans même qu’elle s’en rende compte. «Pendant six ans, je me suis levée à 4h du matin pour travailler. Les gens me demandaient souvent comment je faisais. Je ne savais pas trop, je leur répondais juste que j’ai de bons gènes. Maintenant, je me rends compte que voir des œuvres, aller au théâtre et écouter de la musique toutes les semaines, ça m’a aidée à vivre.»