Un budget de fin de règne pour la CAQ

La CAQ sent la fin arriver, et ça se voit dans le budget présenté mercredi. On termine ce qu’on a commencé, et le reste est passé au suivant.

Le ministre Girard l’avait télégraphié : le budget 2026-2027 en est un de maintien, pas de nouveaux projets.

Autant dire que c’est un budget de fin de règne.

Aucun projet phare qui n’avait pas déjà commencé ne reçoit des sommes. Le prolongement de la ligne bleue reçoit enfin du financement – une chance, le tunnelier est déjà sous terre! – et le tramway de Québec se poursuit selon l’échéancier. Mais le tramway dans l’Est de Montréal? Rien. Et l’eau continuera de fuir des plafonds de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont sans que l’on sache quand la structure sera remplacée.

On nous promet une annonce «prochainement». Ce sera pour le réaménagement de la partie de terrain qui accueillera le premier des nouveaux bâtiments.

Soyons cyniques. Je m’attends à une annonce qui couvre le strict minimum pour ne pas faire dérailler le dossier, sans engagement pour la suite.

Et le troisième lien? Oubliez ça. Le gouvernement a kické la canne jusqu’à l’élection de la nouvelle cheffe de la CAQ – parce que oui, vous comprendrez que je m’attends à un couronnement assez rapide pour Christine Fréchette – et cette éventuelle cheffe s’est déjà donné la marge de manœuvre nécessaire pour reporter le troisième lien aux calendes grecques.

Sans oublier qu’il ne lui restera alors plus que quelques mois avant les élections. Et tout porte à croire que la CAQ sera remplacée par le Parti québécois, ou peut-être par le Parti libéral du Québec si Charles Milliard continue de rattraper l’écart dans les intentions de vote.

Paul St-Pierre Plamondon n’en a rien à foutre du troisième lien. Charles Milliard promet de «l’étudier». Autant dire que ça ne se fera pas.

Réparer ses propres dégâts

Plutôt, les derniers mois en politique active de François Legault seront passés à réparer les dégâts qu’il a lui-même créés.

Parce que le déficit dans l’entretien des infrastructures ne date pas d’hier. Il y a longtemps que le Québec accuse un déficit année après année à cet égard. Et le problème s’est gravement empiré sous François Legault et la CAQ.

En 2026, il manque presque 45 milliards de dollars seulement pour éviter que la situation ne continue de s’empirer. Entendons-nous: ce montant ne nous permettrait pas d’améliorer la situation. Il y aurait encore des nids-de-poule, des écoles qui tombent en ruine et des hôpitaux indignes de ce nom. C’est juste qu’il n’y en aurait pas plus.

Ce déficit d’entretien, il a doublé sous le règne de la CAQ. Il était d’environ 20 G$ en 2018.

Parce que le gouvernement a préféré couper les impôts. Ou envoyer des chèques. Ou investir dans des projets qu’il pouvait mettre son brand dessus, comme des Maisons des aînés à 1,8 M$ par chambre.

Sans parler des éléphants blancs comme Northvolt et le troisième lien.

Rien qu’en études, le gouvernement a déjà dépensé 82 M$ pour le troisième lien. L’an dernier, le ministère des Transports s’est vu accorder pas moins de 275 M$ pour des études additionnelles.

Je répète : 275 MILLIONS DE DOLLARS. POUR DES F**KINGS ÉTUDES.

Mises ensemble, ces sommes représentent grosso modo ce que coûtera la première phase de construction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Quel gâchis.

Tout ça a mené à la décote du gouvernement du Québec. Ce qui fait gonfler le coût des intérêts.

Maintenant, le gouvernement doit se sortir d’un trou qu’il s’est lui-même creusé. Alors on répare les dégâts autant que possible, et on passe la puck au suivant.

Eric Girard ose parler d’un budget «sobre». C’est plutôt le budget d’un gouvernement qui sait qu’il n’a plus rien à vendre au peuple.