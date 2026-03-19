Budget 2026: une annonce «prochainement» pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le budget 2026 et le Plan québécois des infrastructures qui l’accompagne ne contiennent toujours pas de sommes spécifiques pour le projet de reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le gouvernement promet toutefois une annonce «prochainement».

La semaine dernière, l’ensemble des acteurs de la santé, des affaires et de la politique réclamaient la concrétisation du projet avec l’ajout de sommes dans le PQI présenté aujourd’hui. C’était peine perdue, le projet est toujours à l’étape de planification.

«Le signal qu’on envoie, c’est qu’on va continuer à pousser l’échéancier», affirme le chef parlemetaire du Parti Libéral du Québec, André Fortin.

«Nous avons l’impression que nous avons perdu un an en planification et en tergiversation pour aboutir au même point: c’est-à-dire un projet toujours au stade de l’ébauche, sans prévisibilité et sans calendrier. Nous n’avons tout simplement plus le luxe de retarder le projet à une date encore inconnue. La population de l’Est de Montréal a droit à un hôpital moderne et mérite d’être soignée dans la dignité», ajoute le Dr François Marquis, chef des soins intensifs à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et membre de la Coalition HMR.

Annonce à venir

Selon le ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, «plusieurs centaines de millions» seront annoncés au cours des prochaines semaines. Le montant annoncé permettra le réaménagement du terrain de l’hôpital et la réalisation de travaux d’aqueduc.

Un stationnement étagé est présentement en construction afin de libérer le stationnement actuel. C’est sur le terrain du stationnement que la première phase de reconstruction sera effectuée.

Les investissements totaux pour les infrastructures en santé s’élèvent à 1 473,2 M$ pour la période 2026-2027.

Avec la collaboration de Sara Comadina.