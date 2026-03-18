Budget provincial: 8 projets qui modifieront Montréal

Un maintien des actifs et des grandes missions de l’État: c’est ce que le Québec peut retenir du Budget 2026-2027 présenté par le minsitre des Finances, Éric Girard, et son équipe aujourd’hui. De l’éducation, au transport, en passant par des projets additionnels pour faire face au coût de la vie, voici huit investissements du nouveau budget qui affecteront la Ville de Montréal.

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Budget du Québec 2026: ce qu’on surveille pour Montréal

Deux investissements en transport

Alors que Québec a annoncé vouloir maintenir ses actifs, dans le dévoilement de son nouveau budget, le ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, a souligné que le secteur du transport avait particulièrement «manqué d’amour» dans les dernières années.

Le prolongement de la ligne bleue de Saint-Michel à Anjou recevra un premier versement de 70 M$. Les locomotives d’exo, qui gère les trains de banlieue, seront aussi remplacées au coût de 45,4 M$.

Ces deux investissements sont prévus pour la pérode 2026-2027. D’autres investissements suivront jusqu’en 2036.

53 M$ pour la Place des Arts

Un autre emblême de la Ville de Montréal verra de nouveaux investissements: le ministre des Finances accordera 53 M$ cette année pour la réfection de la Place des Arts. La CAQ a d’ailleurs prévu investir 220 M$ à l’échelle de la province pour faire rayonner la culture et le patrimoine culturel québécois d’ici 2036.

Un investissement clé pour l’Université McGill

Le ministre des Finances continuera ses efforts pour réaménager l’Université McGill. Plus précisément, c’est 143,1 M$ qui seront investits pour construire et réaménager une partie du site de l’ancien hôpital Royal Victoria pour la période 2026-2027. Ces sommes serviront aux bâtiments patrimoniaux où des logements étudiants seront éventuellement installés.

1000 nouveaux logements abordables

Alors que les coûts d’habitation continuent à croître un peu partout au Québec, le ministre Girard a annoncé aujourd’hui que 741 M$ seront investis pour soutenir l’accès au logement, avec l’ajout de 1000 logements abordables à l’échelle de la province. Dans la région de Montréal, ce sont 13 nouveaux immeubles de logements qui verront le jour :

Immeuble La Traversée Sœurs de Sainte-Anne- 270 logements

Immeuble SHCN Saint-Michel- 230 logements

Immeuble Angus- 352 logements

Immeuble Angus Louvain- 325 logements

Immeuble Le Cardinal- 285 logements

Immeuble Esplanade Cartier- 210 logements

Immeuble Kehilla III- 203 logements

Immeuble Coulée Grou- 120 logements

Immeuble Westbury Montréal- 121 logements

Immeuble Résidence Harmonie- 82 logements

Immeuble Gordon- 84 logements

Immeubles variés dans l’arrondissement Mercier-Hochelega-Maisonneuve- 95 logements

Immeuble Habitation Laprairie- 52 logements

5000 places de gardes subventionnées

En plus de l’ajout de logements abordables, Québec prévoit offrir une deuxième mesure pour faire face au coût de la vie. En aide aux familles, ce sont 846 M$ qui seront investis pour transformer 5 000 places de garde non subventionnées en places subventionnées. L’information des places de garde concernées à Montréal n’est pas encore connue.

Une annonce à venir pour HMR

Également à l’échelle de la province, le ministre des Finances présente un meilleur accès aux services de santé et de services sociaux, dans le cadre de son nouveau budget. Plus précisément, le ministre Girard prévoit investir 2,2 milliard de dollars sur cinq ans pour faciliter l’accès à ces services. Cette somme permettra de consolider l’offre de soins et de services dans le réseau public ainsi que de renforcer l’accès à la première ligne, selon la CAQ.

En ce qui concerne l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, une avancée majeure sera confirmée dans les prochaines semaines. Selon le ministre Charette, «plusieurs centaines de millions» seront annoncés afin de permettre le réaménagement du terrain de l’hôpital et la réalisation de travaux au niveau de l’aqueduc.

Davantage d’investissements en sécurité

Alors que les actes criminels continuent à être un enjeu à Montréal, le gouvernement du Québec prévoit investir davantage dans les secteurs de sécurité et de services de justice. Plus précisément, le ministre Girard prévoit investir 1,1 G$ sur cinq ans dans ce secteur.

Des activités de prévention et d’intervention en matière de sécurité, des efforts de lutte contre les violences armées, et des opérations en cybersécurité sont au programme de la CAQ.