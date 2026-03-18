Budget du Québec 2026: ce qu’on surveille pour Montréal

Le ministre des Finances, Eric Girard, présentera cet après-midi le budget du Québec 2026-2027, et plusieurs aspects pourraient avoir un impact majeur à Montréal. Voici ce qu’on surveillera pour la métropole aujourd’hui.

La santé et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Les coûts continueront vraisemblablement d’exploser au ministère de la Santé, notamment à cause du vieillissement de la population. Même si le gouvernement continue d’augmenter les budgets au-delà du niveau de l’inflation, cette augmentation pourrait être vécue comme une coupure à cause des besoins grandissants.

L’an dernier, l’augmentation du budget a été plafonné à 3%, soit à peine suffisant pour couvrir l’augmentation des salaires.

Pour Montréal, on suit d’abord et avant tout la situation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cet important projet de reconstruction doit normalement débuter en 2027, mais les sommes n’ont pas encore été débloquées. Sauf pour la construction d’un stationnement étagé, dont les travaux ont commencé cet été.

L’hôpital dessert un vaste territoire, qui s’étend même au-delà de Montréal. Il est en fin de vie utile et les problèmes liés aux infrastructures, comme les infiltrations d’eau, se multiplient. L’ensemble des acteurs politiques et sociaux de Montréal réclament un engagement pour entamer la reconstruction selon l’échéancier établi.

Logement et itinérance

Les crises jumelles du logement et de l’itinérance frappent Montréal de plein fouet. Plusieurs mesures ont été annoncées récemment pour faciliter la construction de logements, notamment deux ententes avec le gouvernement fédéral. Mais la vitesse de construction demeure en-deçà des niveaux nécessaires pour ramener le coût d’un loyer ou de l’accès à la propriété à des niveaux raisonnables.

Le gouvernement a récemment élargi l’accès aux sommes pour le logement abordable en créant le concept de logement «intermédiaire». Il affirme d’ailleurs être en voie de réaliser 9000 logements abordables cette année. Reste à voir quels montants seront investis pour pouvoir les financer, ces logements. Sans oublier le logement social traditionnel, qui n’a jamais été financé à la hauteur des promesses.

De l’argent fédéral dort aussi dans les coffres. Environ 7,5 G$ destinés aux municipalités du Québec dorment dans les coffres, en l’absence d’une nouvelle entente fédéral-provincial. Le budget pourrait donner des indices quant aux intentions du gouvernement à ce sujet.

Du côté de l’itinérance, les sommes destinées à l’hébergement d’urgence et aux différentes interventions des services sociaux ont augmenté au cours des dernières années. Le nombre de personnes qui vivent dans la rue continue toutefois d’augmenter. Les budgets destinés aux projets d’agrandissements et d’acquisition d’immeubles par des organismes comme la Mission Old Brewery devront au minimum être maintenus, voire augmentés. Idem pour les sommes destinées aux opérations.

Un coup de main pour l’hippodrome

Le dossier le plus complexe en matière de logement est probablement celui de l’ancien hippodrome. Le terrain est vaste et son potentiel est énorme, mais il n’a aucune infrastructure. Pas d’aqueducs, pas d’égouts, pas d’électricité. Le montant nécessaire pour en ajouter dépasse 1 G$.

Le fédéral et la Ville ont tous deux promis des investissements, pour un total de 320 M$. Tous deux pressent le gouvernement du Québec à allonger un montant à son tour.

Des écoles, et ça presse

Le ministre Girard a affirmé que son budget se concentrera sur le maintien des infrastructures et les missions essentielles de l’État. Ça comprend les sommes allouées en éducation.

À la toute fin de l’année 2024, le gouvernement a mis sur pause la plupart des projets de construction ou de rénovation d’écoles. Depuis, le gouvernement a subi une décote de la firme S&P à cause de ses dépenses trop importantes et ses réductions d’impôts. Le gouvernement a donc décidé de réduire de 15% ses investissements en infrastructures.

Est-ce que la centaine de projets retardés sera réactivée? Est-ce que certains projets seront simplement mis au rancart? On pourrait en avoir un indice aujourd’hui.

Seulement à Montréal, 25 projets de construction, de rénovation ou d’agrandissement d’écoles sont en phase «planification» et un autre est à l’étude. Si certains passent à la phase «réalisation», connaîtra les intentions du gouvernement.

Le tramway de l’Est

Le «projet structurant de l’Est», c’est-à-dire un tramway qui doit connecter Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord au centre-ville, est en mode analyse depuis plusieurs années. Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de transférer la gestion de ce projet à Mobilité Infra Québec (MIQ), mais ce n’est pas encore fait. Mais si le projet passe au mode «planification» dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) qui accompagne le budget, ça serait une avancée majeure.

Ou bien le gouvernement pourrait décider de le mettre au rancart pour limiter ses investissements et se concentrer sur le maintien des actifs. Ça sera à voir.

D’autres projets à surveiller