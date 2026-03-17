Isabelle Poulet annonce son retrait de la politique active

Isabelle Poulet, députée indépendante de Laporte exclue de la Coalition avenir Québec (CAQ) en novembre, a annoncé qu’elle ne se portera pas candidate aux prochaines élections provinciales.

Élue sous la bannière de la CAQ en 2022, Isabelle Poulet a été exclue après avoir tenté de joindre le Parti libéral du Québec. L’élue affirme avoir voulu quitter le parti parce qu’il ne correspondait plus à ses valeurs.

À l’époque, Pablo Rodriguez se préparait aux élections à venir à l’automne 2026. Il affirmait avoir «d’autres plans» pour le comté de Laporte. Quelques semaines plus tard, un scandale éclatait qui lui coûtera la chefferie. Mme Poulet n’a jamais traversé au Parti libéral.

Quitter la politique, mais pas la vie publique

Dans un communiqué émis vendredi, elle a exprimé sa gratitude envers les citoyens de sa circonscription pour leur confiance au cours des quatre dernières années.

Isabelle Poulet a souligné l’honneur qu’elle a eu de défendre les intérêts de la population de Laporte et de propulser leurs projets. «Être députée de Laporte aura été l’un des plus grands honneurs de ma vie», a-t-elle dit.

Bien qu’elle quitte la politique active, elle ne compte pas s’éloigner de la vie publique. Elle souhaite continuer à contribuer aux débats et aux grands dossiers de sa région et du Québec, mais d’une «manière différente». Mme Poulet n’a pas précisé ses plans pour l’avenir.

Avec plus de 20 ans de service public à son actif, Isabelle Poulet quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Elle se dit fière de ses nombreuses réalisations, notamment la mise en place du Sommet alimentaire de l’économie sociale de la Montérégie en octobre 2024 et le plan d’action 2025-2028 qui a suivi.

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