Plus de 300 000 foyers sans électricité à cause des vents

Les forts vents qui balaient le Québec causent de nombreuses pannes d’électricité dans le Grand Montréal, à Québec et à travers la province. Vers 9h, plus de 300 000 adresses étaient sans électricité, les secteurs les plus touchés étant la Montérégie, Lanaudière, les Laurentides, Montréal, la Capitale-Nationale et Laval.

À Montréal et à Québec, le vent souffle à 46 km/h avec des rafales à plus de 80 km/h selon Environnement Canada. Ces vents ont causé des dommages d’importance variable au réseau, mais dans de nombreux endroits.

Sur l’île de Montréal, plus de 35 000 foyers étaient sans électricité vers 7h mardi matin selon Hydro-Québec. À 9h, le bilan était descendu à 29 000. Le secteur le plus affecté était celui entre le boulevard Langelier et le boulevard Ray-Lawson, dans les arrondissements de Saint-Léonard, Anjou et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Vers 9h, la majorité des résidences du secteur avaient retrouvé le courant. Mais, de l’autre côté de la ville, le secteur englobant Côte-Saint-Luc, Hampstead et une partie du quartier Notre-Dame-de-Grâce a perdu le courant au même moment.

L’Ouest-de-l’Île est aussi durement touché. Presque toute la partie nord de Dollard-des-Ormeaux était dans le noir mardi matin, tout comme une partie de Pierrefonds-Roxboro et de l’île-Bizard–Sainte-Geneviève.

Le retour à la normale est prévu entre 10h et midi pour la plupart des secteurs les plus touchés.

«Nos équipes sont pleinement mobilisées sur le terrain afin de rétablir le service le plus rapidement possible. Plus de 1 100 travailleurs sont à pied d’œuvre partout en province pour intervenir de façon sécuritaire et efficace», affirme la société d’État sur son site web.

La Montérégie durement touchée

La région la plus touchée par le vent et les pannes d’électricité est la Montérégie avec plus de 63 000 foyers. Vers 9h, le bilan avait grimpé à plus de 85 000. De vastes pans de Vaudreuil-Dorion et de l’île Perrot étaient dans le noir, totalisant près de 25 000 adresses pour le secteur Vaudreuil-Soulanges. Plusieurs parties de l’agglomération de Longueuil sont aussi affectées (plus de 19 000 foyers vers 9h), notamment la partie de Boucherville qui longe le fleuve.

Idem pour la majeure partie de Verchères et de Saint-Amable, entre autres secteurs.

Du côté de la Rive-Nord, Lanaudière connaît les plus importantes pannes. Environ 67 000 foyers étaient sans électricité vers 9h, surtout dans le secteur de L’Assomption. Les Laurentides (39 000 adresses) et Laval (18 000 adresses) complètent le bilan des pannes dans le Grand Montréal.

20 000 foyers sans courant à Québec

Dans la Capitale-Nationale, ce sont plus de 20 000 foyers qui étaient sans électricité à cause des vents mardi. Le secteur le plus affecté se trouvaient autour de Wendake, la Haute-Saint-Charles et Neufchâtel. Les quartiers de Sillery et Bergerville, au sud de l’Université Laval, ont aussi perdu le courant. Tout comme les secteurs au nord et à l’est de l’aéroport, y compris une partie de L’Ancienne-Lorette.

Plus au nord, la région de la Valcartier est aussi dans le noir. Idem pour Lac-Beauport et d’autres endroits.

La situation semble bien meilleure sur la Rive-Sud de Québec. Vers 9h, la plupart des pannes étaient elativement mineures et isolées. La municipalité de Saint-Apollinaire était toutefois presque entièrement dans le noir.

À travers le Québec, plus de 300 000 foyers étaient privés d’électricité mardi matin. Ainsi, les vents ont causé plus de dommages que le verglas de la semaine dernière.