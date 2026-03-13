Budget 2026: mobilisation pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Les milieux de la santé, des affaires et de la politique se sont mobilisés une nouvelle fois vendredi pour réclamer la concrétisation du projet de reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le budget qui sera présenté mercredi. De nombreux intervenants craignent que le projet ne soit retardé une nouvelle fois pour faire des «économies de bout de chandelle».

Le gouvernement du Québec a entamé cet été la construction d’un stationnement étagé afin de libérer le stationnement actuel, où sera construit le futur pavillon principal de l’hôpital. Mais depuis, le gouvernement tarde à entamer les prochaines phases du projet.

La Coalition HMR s’inquiète que les sommes nécessaires pour entamer la prochaine phase ne seront pas inscrites au Plan québécois des infrastructures (PQI) lors du dépôt du budget la semaine prochaine.

«Les travaux du stationnement ont bel et bien commencé, mais tout le reste est sur la glace pour le moment», déplore le Dr Marc Brosseau, pneumologue au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Coupures anticipées

Le Dr Brosseau craint l’intention du gouvernement de réduire de 15% les coûts des projets d’infrastructures. Il souligne que l’hôpital a atteint un état de vétusté critique et doit être remplacé d’urgence.

«On aimerait ça travailler dans un hôpital où on n’est pas obligés de contourner des poubelles qui recueillent l’eau d’un plafond qui coule», lance-t-il.

Le médecin trouve écho auprès de Jean-Denis Charest, président de la Chambre de commerce de l’Est de l’Île de Montréal. Il souligne que le budget du projet a déjà été réduit. Il craint que des coupures additionnelles n’affectent la qualité de l’hôpital livré.

«Premièrement, ça prend 300 M$ dès le budget de la semaine prochaine pour ne pas qu’il y ait de retards. Deuxièment, le gouvernement doit reconnaître que les efforts d’optimisation pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont été faits. […] Et finalement, nous demandons que l’ensemble du projet soit inscrit au PQI avec une stratégie de décaissement prévisible», a dit M. Charest.

Les trois partis d’opposition étaient présents vendredi pour réitérer leur appui au projet de reconstruction. Y compris le nouveau chef du Parti libéral, Charles Milliard. Le député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal, s’est joint à la mobilisation.

Plus tôt cette semaine, le maire de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a aussi réclamé des avancées dans le projet.

Si le projet suit son cours selon le plan du gouvernement, l’hôpital sera en chantier pendant une dizaine d’années. La Coalition HMR demande un échéancier réduit à 8 ans. M. Milliard s’est engagé à suivre cet échéancier.

Christine Fréchette en appui

Vendredi matin, Christine Fréchette a appuyé publiquement la demande de la Coalition HMR. Sur le réseau social X, elle s’est engagée à octroyer les montants prévus pour la reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Je connais bien le rôle essentiel que joue cet hôpital pour la population de l’Est de Montréal et pour plusieurs autres régions du Québec. Pendant des années, j’ai travaillé avec les acteurs économiques et communautaires de l’Est et je sais à quel point cet établissement est un… pic.twitter.com/aUNsGXhpGb — Christine Fréchette (@CFrechette) March 13, 2026

«Si j’ai le privilège de diriger la Coalition Avenir Québec et de devenir première ministre, je m’engage à ce que les sommes nécessaires à la rénovation et à la modernisation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont soient au rendez-vous afin que ce projet se concrétise», a-t-elle dit.

Mme Fréchette, qui siégeait au conseil des ministres jusqu’à ce qu’elle se lance dans la course à la chefferie, n’a pas indiqué si le projet figurera au PQI présenté la semaine prochaine.

Depuis la semaine dernière, la Coalition HMR demande aux candidats à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette et Bernard Drainville, de prendre position sur ce dossier. Mme Fréchette devient ainsi la première des deux rivaux à afficher ses couleurs.