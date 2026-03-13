Budget provincial: trois priorités pour Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

À une semaine du dépôt du budget provincial, le maire de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Denis Pelletier, interpelle directement le gouvernement Legault et son ministre des Finances, Éric Girard. Pour l’élu, le budget du 18 mars doit impérativement répondre aux besoins criants de l’Est de Montréal.

«L’Est de Montréal ne demande pas la charité. Il demande justice, cohérence et investissement. Trop longtemps, notre territoire a été laissé dans l’angle mort du développement, alors même qu’il constitue un pôle économique stratégique, un milieu de vie riche de sa diversité et un secteur essentiel à l’avenir de la métropole», a déclaré le maire Pelletier.

L’élu cible trois domaines d’intervention qu’il juge incontournables pour le prochain exercice budgétaire, soit le transport, le logement et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Transport structurant et navette fluviale

En matière de transport, il réclame le financement permanent de la navette fluviale. Mais surtout, il réclame un engagement concret pour le tramway qui doit relier l’Est au centre-ville.

«On ne bâtit pas une métropole moderne en laissant une partie entière de son territoire à l’écart. La mobilité est une condition de base du développement économique, social et culturel de l’Est», a-t-il ajouté.

Logement: décontaminer et construire

Sur le plan du logement et de l’environnement, M. Pelletier demande la création d’un fonds dédié à la décontamination des terrains hérités du passé industriel de l’Est. Le gouvernement provincial avait réservé des sommes pour la décontamination il y a plusieurs années, mais l’ancienne administration les a laissées sur la table.

Le maire Pelletier demande aussi des investissements massifs en logement hors marché pour permettre aux organismes à but non lucratif de construire rapidement des logements pour les familles.

La rénovation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Enfin, le maire place la rénovation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont au cœur de ses revendications. Il exige l’inscription immédiate du projet à l’étape de réalisation du plan québécois des infrastructures (PQI) et la levée de toute exigence de compression financière.

« Il est inacceptable que les citoyennes et citoyens de l’Est reçoivent encore des soins dans des infrastructures vétustes. […] On ne fait pas d’économies sur la santé de près de 600 000 personnes.»

Au-delà des demandes budgétaires, Denis Pelletier lance un appel au ralliement à ses collègues élus de l’Est de l’île. Il les invite à joindre la Coalition HMR, qui regroupe déjà des usagers et employés du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, la Chambre de commerce de l’Est de Montréal et la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Le budget du Québec sera déposé à l’Assemblée nationale le 18 mars prochain.

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