C’est parti pour le verglas à Montréal

Y aura-t-il eu plus de peur que de mal? Le verglas s’accumule à Montréal, mais la métropole n’a pas encore vu le pire de l’épisode de verglas qui s’est abattu sur le sud du Québec et l’est ontarien mercredi. La situation pourrait encore évoluer, souligne Environnement Canada.

Vers midi, certains secteurs de Montréal et des banlieues ont commencé à voir les premiers millimètres de verglas s’accumuler sur les voitures et les escaliers. Le travail des cols bleus semble toutefois avoir porté fruit: les routes et les trottoirs étaient encore facilement pratiquables en milieu d’après-midi.

Les équipes de la Ville s’affairent à épandre du sel et des abrasifs depuis 4h ce matin. Dans les pentes, l’épandage se fait aux 30 minutes.

Le contraste entre les rues et les autres surfaces était déjà visible en matinée. Vers 10h, certaines places publiques bétonnées, comme la Place des Montréalaises, avaient déjà des espaces plutôt glissants.

Le plus fort des précipitations a commencé vers 15h30, selon Environnement Canada. L’agence prévoit la possibilité d’un orage d’ici la fin de la journée.

Terrebonne dans le noir

Plusieurs villes ontariennes sont présentement aux prises avec le verglas. Idem en Outaouais. Ce secteur vit d’ailleurs plusieurs pannes de courant actuellement. Un peu avant 14h, plus de 4000 adresses avaient perdu le courant selon Hydro-Québec.

Dans le Grand Montréal, quelques pannes isolées affectent quelques centaines de foyers. La municipalité de Terrebonne, toutefois, est bien plus gravement affectée. La carte des pannes montre qu’un vaste pan de la ville est dans le noir. Près de 30 000 foyers sont sans électricité dans la MRC Des Moulins, dont Terrebonne fait partie.

Québec connaît aussi plusieurs pannes. Vers 16h30, Hydro-Québec comptait plus de 11 600 foyers sans électricité.

Écoles fermées, vols annulés

Mardi, l’ensemble des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Grand Montréal avaient pris la décision de fermer préventivement leurs établissements.

Les compagnies aériennes semblent avoir adopté la même approche. Mercredi, la majorité des départs prévus en après-midi et en soirée à l’aéroport Montréal-Trudeau ont été annulés. Idem du côté des arrivées, dont la moitié environ sont soit annulés ou retardés.

Transport en commun: rien à signaler

Du côté du transport en commun, tant la STM que le REM fonctionnent à plein régime. Aucun retard hors normes n’est à signaler non plus du côté du Réseau de transport de Longueuil ou d’exo.

À Laval, de nombreux départs sont annulés en raison du déficit d’entretien des véhicules du transporteur. Ceci n’a toutefois rien à voir avec le verglas.

Plus de détails à venir.