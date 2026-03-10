Des débris à la suite de l'épisode de verglas du 6 avril 2023.

Les écoles du Grand Montréal fermées à cause du verglas

L’ensemble des écoles du réseau public de Montréal seront fermées mercredi, en prévision de l’important épisode de verglas prévu. Plusieurs écoles privées seront aussi fermées.

Les deux centres de services scolaires francophones et les deux commissions scolaires anglophones de l’île de Montréal ont annoncé vers 16h la fermeture de l’ensemble de leurs établissements. Les classes sont donc annulées, tout comme les services de garde.

La Commission scolaire English Montreal avait initialement indiqué qu’elle prendrait une décision mercredi matin, en fonction des conditions météorologiques. Elle s’est finalement ravisée mardi après-midi, annonçant une fermeture préventive.

Les centres de services scolaires de Laval et de Longueuil (Marie-Victorin) ont également annoncé la fermeture de leurs écoles à cause du verglas.

Plusieurs écoles privées ont également indiqué qu’elles seront fermées mercredi. Consultez le site web et les réseaux sociaux de votre institution pour savoir si elle sera bel et bien fermée.

Cégeps et universités

Plusieurs institutions collégiales et universitaires ont aussi annulé leurs activités en présentiel. L’Université McGill et le Collège Ahuntsic font notamment partie du lot.

Consultez les sites web et les réseaux sociaux de votre institution pour connaître les modalités exactes des activités maintenues ou annulées.

Montréal se prépare au pire

Mardi, la Ville de Montréal et les autres institutions publiques ont mobilisé leurs ressources pour faire face au verglas. Les cols bleus s’affairent à retirer la glace des puisards et ils s’affairont à épendre du sel et du fondant sur les routes et les trottoirs dès 4h.

Les réseaux de bus d’exo et de la STM pourraient connaître des retards. Pulsar et exo ont mis en place des mesures pour éviter des impacts trop grands sur le REM et les trains de banlieue.

Les autorités publiques demandent aux Montréalais de limiter les déplacements au strict nécessaire.