Verglas: Montréal se prépare au pire

Des branches d'arbres couvertes de verglas jonchent le sol après la tempête de verglas survenue en avril 2023.

L’ensemble des services publiques de Montréal et de la province se préparent à affronter la tempête de verglas qui s’abattra sur la région cette nuit et demain. Une alerte météorologique orange a été émise pour le secteur de l’île de Montréal, annonçant un épisode potentiellement critique.

Selon Environnement Canada, cet événement pourrait entraîner des perturbations significatives dans la région, avec une accumulation de glace allant de 20 à 30 millimètres. La Ville et les organismes publics mobilisent donc leurs ressources en amont pour faire face à la crise potentielle.

Hydro-Québec se prépare aux pannes

Tous ceux qui se souviennent de 1998 ont la même peur lorsqu’il est question de verglas: quelle sera la réponse d’Hydro-Québec en cas de panne?

Selon Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, plus de 1100 employés répartis en 550 équipes sont mobilisés à travers la province afin de répondre aux pannes qui pourraient survenir. Certaines de ces équipes pourront être redistribués selon les besoins de chaque secteur.

Lors de la dernière tempête de verglas d’envergure, en avril 2023, les équipes d’HQ ont dû répondre à pas moins de 10 000 pannes individuelles affectant plus d’un million de foyers. Près de la moitié de ces foyers ont retrouvé le courant 24 heures après la tempête et les autres ont suivi au cours des jours subséquents.

M. Bouchard souligne toutefois que le danger est peut-être moins grand qu’il ne l’était en 2023.

«Environ 70% des pannes sont causés par la végétation qui tombe sur nos lignes. Depuis quelques années, on a grandement augmenté les opérations de gestion de la végétation. L’an dernier, on a attribué 150 M$ à ces opérations pour parcourir 20 000 km de lignes électriques. En 2018, c’était seulement 62 M$.»

Écoles fermées

L’ensemble des écoles publiques de Montréal seront fermées mercredi. Tous les centres de services scolaires francophones et les commissions scolaires anglophones en ont fait l’annonce sur leurs réseaux sociaux respectifs mardi après-midi. La Commission scolaire English Montreal avait initialement indiqué qu’elle prendrait une décision mercredi matin, mais elle s’est ensuite ravisée.

Plusieurs institutions collégiales et universitaires ont aussi annulé leurs activités en présentiel. L’Université McGill et le Collège Ahuntsic font notamment partie du lot. Consultez les sites web et les réseaux sociaux de votre institution pour connaître les modalités exactes des activités maintenues ou annulées.

Certaines écoles privées de Montréal ont toutefois pris la décision préventive de fermer leurs portes. C’est notamment le cas du Collège de Montréal. Consultez les sites web et les pages Facebook de votre école pour savoir s’il sera ouvert ou fermé demain.

Évitez la route

Les autorités se préparent à d’importantes perturbations sur les routes. Si les accumulations de glace sur les arbres devient trop importante, des branches pourraient tomber et forcer la fermeture de routes. Les accidents pourraient aussi être plus fréquents.

Environnement Canada recommande aux résidents de faire preuve de prudence lors de leurs déplacements, que ce soit à pied ou en voiture, et d’éviter les déplacements non essentiels. Les conditions météorologiques froides prévues pour les jours suivants pourraient compliquer et retarder le rétablissement complet des services dans les zones touchées.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande aussi aux automobilistes d’éviter les déplacements autant que possible. Si un déplacement est nécessaire, le ministère demande aux automobilistes de consulter le site web de Québec 511 pour connaître l’état des routes. La prudence – et la vitesse réduite – seront de mise.

À Montréal, la Ville a déjà mobilisé ses équipes pour retirer les restants de glace qui bouchent les puisards. Ceci permettra d’éviter les accumulations d’eau sur la route et les infiltrations dans les immeubles.

Les cols bleus seront aussi à pied d’oeuvre dès 4h demain matin pour épandre du sel et du fondant sur les quelques 10 000 km de routes et de trottoirs de la ville. Selon Alexandre Devaux-Guizani, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, les tronçons avec de forts dénivelés seront priorisés. Il cite en exemple la côte du Beaver Hall, qui est souvent le théâtre d’accidents lors d’événements météorologiques extrêmes.

REM, exo et STM se préparent au pire

Du côté du transport en commun, la Société de transport de Montréal (STM) demande aux usagers de s’attendre à des délais et des perturbations du réseau d’autobus. En plus des fermetures de routes, le nombre de véhicules pourraient être réduit. En particulier, les autobus articulés pourraient être retirés du réseau si les conditions routières sont trop dangereuses.

Ces autobus sont notamment déployés sur les lignes de bus rapides, comme le SRB Pie-IX. Selon Aref Salem, président du conseil d’administration de la STM, aucune ligne ne sera complètement hors service, mais plusieurs départs pourraient être annulés.

Pulsar, l’entreprise qui opère le Réseau express métropolitain (REM), se prépare aussi à affronter la pluie verglaçante. Le service sera interrompu ce soir pour permettre aux équipes de Pulsar de préparer le réseau. Les derniers départs de la Gare centrale auront lieu à 23h dans toutes les directions. Des trains vides circuleront ensuite toute la nuit pour minimiser les accumulations de verglas.

Pendant le jour, les trains du REM circuleront aux 5 minutes de façon constante, toujours pour éviter les accumulations.

Exo, l’opérateur des trains et autobus de banlieue, affirme aussi avoir prévu des opérations d’épandage de matières abrasives. Le transporteur surveillera aussi l’état des aiguillages automatiques et des chauffe-aiguillage.

Prêts à déclencher les mesures d’urgence

Selon Jim Beis, responsable de la sécurité publique au sein de l’administration Martinez Ferrada, la Ville de Montréal n’anticipe pas de devoir déclencher les mesures d’urgence. Mais elle est prête à le faire si c’est nécessaire.

Ces mesures comprennent l’ouverture de centres d’hébergement pour les personnes qui sont sans électricité. Chaque arrondissement a ciblé des lieux qui pourront être utilisés au besoin. La Croix-Rouge serait aussi interpellée. Les équipes municipales seraient également remobilisées pour dégager plus rapidement les détritus sur les routes.

Une cellule de crise est actuellement en place entre la Ville, les services de sécurité et Hydro-Québec afin de coordonner la réponse à la tempête.

«Nous sommes tous mobilisés pour trouver des solutions. […] Nous suivons la situation de très près», indique M. Beis.

L’élu rappelle que les résidents devraient avoir des provisions pour survivre sans électricité pendant 24 à 48 heures.

La pire tempête depuis trois ans

L’épisode de pluie verglaçante devrait commencer aux petites heures du matin mercredi et pourrait durer plus de 24 heures. En plus de Montréal, le verglas affectera la Montérégie, l’Outaouais, Lanaudière, les Laurentides, le Parc du Mont-Tremblant, la Mauricie, Drummondville et Québec.

Le dernier épisode de verglas d’une telle envergure est survenu en avril 2023. Plus d’un million de personnes ont été privées d’électricité à ce moment à cause des dommages au réseau électrique d’Hydro-Québec. Le retour à la normale a pris plusieurs jours.

La Ville de Montréal avait dû mettre sur pied des refuges temporaires pour abriter les résidents affectés. Plusieurs rues ont été bloquées par les débris et les parcs ont été fermés pendant plusieurs jours pour permettre l’émondage des arbres.

Cet article a été produit par un journaliste avec l’assistance de l’intelligence artificielle. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA.