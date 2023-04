Plus de 1 million de clients d’Hydro-Québec sans électricité

Le bilan des pannes de courant est lourd ce matin au lendemain de l’épisode de verglas de mercredi.

Sur l’ensemble du Québec, ce sont 1 100 945 clients sur 4 538 534 qui sont actuellement sans électricité, selon les dernières données d’Hydro-Québec.

C’est à Montréal qu’on observe le plus grand nombre d’interruptions de service (670), lesquelles touchent 483 875 clients sur 1 084 521. Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie (198 386 clients sur 720 328), l’Outaouais (127 374 clients sur 226 921), les Laurentides (108 263 clients sur 367 064), Laval (102 471 clients sur 198 465), et l’Estrie (6959 clients sur 190 082).

Environnement Canada prévoit une remontée de la température ce jeudi jusqu’à 11 degrés Celsius, accompagnée d’une alternance de soleil et de nuages. Cela aura pour effet de faire fondre la glace accumulée dans les arbres. Toutefois, la journée demeurera venteuse, ce qui fait craindre que d’autres pannes de service soient encore à venir, causées par la chute de branches brisées sur le réseau de fils électriques.

Pour l’instant, Hydro-Québec a déployé plus de 1000 employés sur le terrain pour rétablir le courant dans une partie des régions touchées de la province. La société d’État invite cependant la population à s’armer de patience, car certains clients pourraient demeurer privés d’électricité pour le début du congé pascal.

«Nous sommes sûrs de pouvoir rétablir le courant pour une partie de la clientèle impactée aujourd’hui. Malheureusement, il faut déjà prévoir que certains clients seront encore privés de courant vendredi et ce week-end», peut-on lire dans un gazouillis publié par Hydro-Québec.

Plus de 1 million de clients sont en #panne ce matin à la suite de l’épisode de pluie verglaçante de mercredi. Les travaux se sont poursuivis au courant de la nuit et aujourd'hui, nous pouvons compter sur 1000 employés terrain. Malgré une importante force de frappe, comme… pic.twitter.com/ubL57w5b9J — Hydro-Québec (@hydroquebec) April 6, 2023