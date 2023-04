Verglas: des photos témoignent des dégâts à Montréal

Pluie verglaçante 🌧️🧊❄️



En raison des arbres et des branches qui sont tombés, évitez les sorties extérieures et limitez vos déplacements.



9⃣1⃣1⃣: lorsque la santé ou la vie d'une personne est à risque.

3⃣1⃣1⃣: longs délais d'attente, reportez les appels à demain si possible.