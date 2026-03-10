Stationnement à nouveau gratuit au Complexe Claude-Robillard

Le stationnement du Complexe sportif Claude-Robillard est à nouveau entièrement gratuit. L’administration de Soraya Martinez Ferrada en fera l’annonce ce matin.

Le centre Claude-Robillard a été au centre d’une controverse dans le milieu sportif il y a un peu plus d’un an. L’ancienne administration de Valérie Plante avait transformé le stationnement gratuit en espace payant en septembre 2024. Un mois plus tard, elle a fait marche arrière… en partie. Depuis, environ la moitié des places de stationnement sont gratuits, mais seulement pour deux heures.

La mesure a fortement déplu aux usagers du centre. Ses installations sont utilisées par des athlètes de haut niveau venant de partout à travers le Grand Montréal. S’y rendre en transport en commun n’est pas une option pour bien des usagers.

Lors d’une séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 27 février, la nouvelle administration a complètement effacé cette décision. Les élus ont adopté une une ordonnance «visant à accorder la gratuité complète et permanente des espaces de stationnement» du complexe sportif.

L’ordonnance est en application depuis le 4 mars. Les athlètes et les spectacteurs de l’Internationale Gymnix, la plus importante compétition de gymnastique au pays, ont donc pu profiter du stationnement gratuit.

C’est la nouvelle mairesse d’arrondissement, Maude Théroux-Séguin, qui en fera l’annonce. Elle sera accompagnée de Christine Black, responsable du sport et du loisir au comité exécutif, et de Dimitrios Jim Beis, responsable de la sécurité.

Ensemble Montréal, le parti de la mairesse Soraya Martinez Ferrada, de Mme Théroux-Séguin et de leurs collègues, avait promis de rétablir le stationnement au complexe Claude-Robillard lors de la campagne électoral de l’automne dernier.