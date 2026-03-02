Montréal accueille la 32e édition de l’Internationale Gymnix

Montréal est prête à accueillir la 32e édition de l’Internationale Gymnix au Complexe sportif Claude-Robillard du 4 au 8 mars. L’Internationale est le plus important tournoi de gymnastique au pays.

L’internationale Gymnix réunira plus de 1300 gymnastes provenant de six pays différents, offrant ainsi un spectacle de haut niveau aux amateurs de gymnastique.

Pour les passionnés de gymnastique, cet événement est une occasion unique de voir à l’œuvre certains des meilleurs talents du monde. Les spectateurs auront l’opportunité d’assister à des performances impressionnantes et de soutenir les athlètes dans leur quête de l’excellence. Le tournoi promet d’être un moment fort pour la communauté sportive de Montréal et au-delà.

L’Internationale Gymnix s’insère dans la programmation du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal. C’est d’ailleurs pendant les Jeux de Montréal que la célèbre gymnaste Nadia Comaneci a enregistré son score parfait. Elle est la première personne à atteindre cet exploit aux Olympiques.

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