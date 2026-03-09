Montréal met en vente des terrains pour 2000 à 3000 logements

L’administration de la mairesse Soraya Martinez Ferrada met 27 nouveaux terrains à la disposition d’OBNL en habitation pour la construction de logements sociaux et abordables, pour un potentiel de 2000 à 3000 nouvelles unités. À cela s’ajoutent 18 terrains avec des projets déjà en planification.

Lundi, la Ville a publié la carte interactive des terrains municipaux disponibles pour le développement de nouveaux projets de logement. Cette carte avait été promise en janvier lors de la modification du Règlement pour une métropole mixte.

Au total, 27 terrains situés dans 10 arrondissements ont été sélectionnés. Le potentiel de chaque terrain varie énormément, certains sites pouvant accueillir seulement quelques dizaines d’unités alors que d’autres peuvent en accueillir plus de 300.

«Il faut que la Ville soit un véritable partenaire pour les organismes communautaires et les développeurs qui veulent bâtir des logements à Montréal», affirme la mairesse Soraya Martinez Ferrada. «Ce n’est pas normal que la Ville ait des terrains qui ne servent à rien alors qu’on traverse une crise du logement. La liste des terrains qu’on rend publique aujourd’hui va aider tout ce monde-là à bâtir des logements plus rapidement sans que ça coûte un bras.»

19 sites déjà en planification

La carte comprend aussi 19 sites avec des projets déjà en planification. La plupart ont été acquis grâce au Règlement pour une métropole mixte ou au droit de préemption de la Ville. D’autres ont fait l’objet d’une réserve foncière ou ont été acquis de gré à gré.

Le potentiel d’unités de ces 19 sites n’a pas été précisé par la Ville. Un décompte de La Presse estime que l’ensemble des 46 sites visés pourrait représenter presque 5000 unités.

Le lot promis à Espace La Traversée pour la construction de 250 unités à l’entrée de l’ancien hippodrome figure dans la liste. Idem pour le stationnement en face de la Tour des Canadiens 3, près du Centre Bell.

Une seconde phase de mises en vente devrait ajouter plus de 30 terrains à la carte. À terme, 80 sites seront mis à la disposition des OBNL pour des projets de logements.

83 M$ en aides financières

Ces terrains seront offerts à prix réduits, promet la mairesse. Le prix de vente de chaque terrain sera à négocier, mais la Ville estime à 30 M$ la valeur totale des économies pour les futurs acquéreurs.

À cela s’ajoutent les coûts de certains travaux entrepris directement par la Ville, comme des études ou la démolition de bâtiments existants. Ces travaux sont évalués à 50 M$.

Montréal versera aussi 3 M$ au Fonds Plancher, une initiative qui offre des prêts de prédéveloppement pouvant atteindre 250 000 $ par projet.

La liste des sites mis en vente Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles Terrain vacant adjacent au 14 585, rue Sherbrooke Est. Potentiel: 131 à 168 logements

Rue Irma-Levasseur (3 sites adjacents). Potentiel: 205 à 262 logements pour les trois sites Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 8215, rue Hochelaga. Potentiel: 34 à 43 logements

Angle de la rue Hochelaga et de l’avenue Bennett. Potentiel: 147 à 189 logements Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 7500, rue Saint-Denis. Potentiel: 55 à 70 logements

690-700, rue Jarry Ouest. Potentiel: 30 à 40 logements Outremont 6540, rue Hutchison. Potentiel: 70 à 90 logements Le Plateau-Mont-Royal 15, rue Bernard Est. Potentiel: 42 à 54 logements

Stationnement à l’angle des rues Fabre, Marquette et Généreux. Potentiel: 44 à 56 logements

Stationnement adjacent au 4588, rue Henri-Julien. Potentiel: 42 à 55 logements

Cour de voirie à l’angle des rues Marie-Anne et De Bullion. Potentiel: 86 à 111 logements Ville-Marie Terrain vacant à l’angle des rues Viger et De Bullion. Potentiel: 75 à 95 logements

Bâtiment vacant au 1092-1106, rue Clark. Potentiel: 37 à 48 logements

Stationnement à l’angle des rues Mansfield et Saint-Jacques. Potentiel: 140 à 180 logements Le Sud-Ouest Bâtiment vacant au 204, rue Young. Potentiel: 275 à 354 logements

Terrain vacant au 2166, rue Saint-Patrick. Potentiel: 64 à 82 logements

Terrain vacant au 5001, rue Saint-Ambroise. Potentiel: 30 à 39 logements

Une portion du parc Gadbois. Potentiel: 70 à 95 logements

Bâtiment vacant au 2136, 2160 et 2170 avenue de l’Église. Potentiel: 120 à 155 logements Verdun Terrain vacant au 3897, rue Bannantyne. Potentiel: 143 à 184 logements LaSalle Terrain vacant adjacent au 2201, rue Léger. Potentiel: 139 à 150 logements Côte-des-Neiges-Notre–Dame-de-Grâce Bâtiment vacant au 4755, avenue de Courtrai. Potentiel: 130 à 168 logements

Bâtiment commercial au 5210, rue Jean-Talon Ouest (location de véhicules Budget). Potentiel: 94 à 121 logements Pierrefonds-Roxboro Bâtiment vacant au 10430, boulevard Gouin Ouest. Potentiel: 85 à 109 logements

Terrain vacant adjacent au 4770, rue Jolicoeur. Potentiel: 24 à 31 logements