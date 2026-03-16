Juste pour rire, coiffure non-binaire et ICI RDI à TLMEP

Tout le monde en parle (TLMEP) n’a pas consacré de segment complet à «l’affaire» Julien Lacroix et Juste pour rire, dimanche. Sylvain Parent-Bédard, président-directeur général du géant québécois de l’humour, a décliné l’invitation au rendez-vous dominical de Radio-Canada, a mentionné en ondes l’animateur Guy A. Lepage. Ce dernier a néanmoins abordé le sujet en fin d’émission avec l’humoriste Tommy Néron, dernier convive de la soirée.

L’artiste dévoilait en première montréalaise son premier spectacle, Les fleurs poussent encore, au Gesù, la semaine dernière. Dimanche, il s’est fait le porte-parole de ses collègues comiques en verbalisant l’opinion générale largement partagée dans son industrie.

«Comme tout le monde, je pensais qu’on m’envoyait un montage», a ironisé Tommy Néron pour illustrer sa première réaction à l’annonce du partenariat entre Juste pour rire et Julien Lacroix. Entente qui fut ensuite annulée vendredi devant le tollé de critiques.

«La Journée internationale des droits des femmes venait de passer. Personne n’avait vu ça venir. On ne comprenait pas la décision, ç’a été une onde de choc.»

Il y a une histoire, avec Juste pour rire. Ç’a été racheté pour une raison. Quand Sylvain Parent-Bédard a racheté Juste pour rire, il s’est pété les bretelles partout en disant qu’il allait rendre ce milieu-là de travail sain. Quelques années plus tard, on lui a fait confiance, et on réalise que c’était juste des belles paroles, et que le président de la plus grosse institution humoristique au Québec est complètement déconnecté de son milieu et de ses artisans. Tommy Néron

Celui-ci avait animé, l’an dernier, son premier gala Juste pour rire en carrière, aux côtés de Billy Tellier, a rappelé Guy A.Lepage. Le jeune homme affirme qu’il ne participera pas au festival Juste pour rire 2026 «dans le contexte actuel».

«Il va falloir qu’il explique ce qu’il a fait, qu’il s’excuse pour vrai», a avancé Tommy Néron. L’humoriste suggère du même souffle que Sylvain Parent-Bédard pourrait faire un don à une œuvre de bienfaisance liée aux femmes ou aux victimes d’agression sexuelle pour se racheter.

«Alarmiste et exagérée»

Cette édition du 15 mars 2026 de Tout le monde en parle a effleuré plusieurs autres manchettes chaudes de l’actualité récente.

L’autrice Kev Lambert, dont le roman Que notre joie demeure est porté sur scène au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) avec Anne Dorval, s’est prononcée sur le dossier médiatisé du salon de coiffure Station 10 de Longueuil. Ce salon a été condamné par le Tribunal des droits de la personne à verser 500$ d’indemnité à une personne non binaire qui se sentait brimée de devoir choisir entre une coupe de cheveux pour homme ou femme.

Kev Lambert estime «alarmiste et exagérée» la crainte de certains, voulant que cette affaire pourrait engendrer une nouvelle crise d’accommodements raisonnables.

«Il y a toute une partie de notre monde médiatique qui attend juste le moindre petit accroc dans le vivre-ensemble (…) pour mousser ça. (…) On en aurait assez peu parlé si des chroniqueurs qui ne sont pas toujours bien intentionnés n’avaient pas fait de ça une sorte de supposée crise de la civilisation. (…) C’est plus la récupération de ça qui m’inquiète, que le phénomène en tant que tel», a déploré la récipiendaire du Prix Médicis.

Kev Lambert se désole que les violences infligées aux personnes trans, queer ou LGBT ne suscitent pas autant d’indignation que ce genre d’épisode souvent monté en épingle.

ICI RDI sur Prime Video: Gérald Fillion prudent

Autre recul public ayant marqué la dernière semaine: après avoir annoncé que la chaîne ICI RDI serait disponible sur Prime Video (propriété d’Amazon) au Canada, Radio-Canada s’est rétractée vendredi dernier. Le diffuseur public avait créé une vive levée de boucliers avec son annonce. Radio-Canada demande maintenant à la plateforme américaine «de mettre en pause le signal de la chaîne pour de nouveaux abonnements», tant qu’ICI RDI ne sera pas également relayée sur ICI TOU.TV.

Gérald Fillion, journaliste animateur de Zone Info, était présent à Tout le monde en parle avec Chantal Hébert pour faire le point sur les turbulences politiques et économiques du moment. Il a joué d’une grande prudence lorsqu’appelé à donner son opinion sur l’initiative de son employeur.

«Je ne suis pas là pour approuver ou désapprouver. Ce que je peux dire, cependant, c’est que RDI est une chaîne dont l’essentiel du financement vient des abonnements et de la publicité. (…) Et le modèle d’affaires des abonnements est en baisse. Il faut trouver des solutions pour rejoindre le public. Le public se désabonne des chaînes. (…) Quelles sont les solutions face à ça?», a hasardé Gérald Fillion.