Le Festival international du film sur l’art commence ce soir

La 44e édition du Festival international du Film sur l’Art (FIFA) s’ouvre ce soir au Monument-National à Montréal avec la première mondiale du documentaire Mon amour, c’est pour le restant de mes jours, de la réalisatrice québécoise André-Line Beauparlant. La séance débute à 19h, en présence de la cinéaste et de son équipe.

Dans ce film de 95 minutes, Beauparlant tourne sa caméra vers son compagnon, le cinéaste Robert Morin, figure majeure du cinéma indépendant québécois et cofondateur de la Coop Vidéo de Montréal. Composé d’extraits de films, d’archives personnelles et de conversations, le documentaire dresse une biographie double qui explore l’amour, la création partagée et le passage du temps.

Le film est présenté simultanément en Compétition internationale et en Compétition nationale dans la catégorie longs métrages. Il prendra l’affiche dans les prochaines semaines.

Le directeur général et artistique du FIFA, Philippe U. del Drago, décrit le film comme une œuvre qui «transforme l’intime en œuvre d’art» et qui ouvre le festival «sous le signe de la mémoire, de la transmission et de la puissance du regard féminin».

Une deuxième projection d’ouverture aura lieu le 13 mars, au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), à Québec.

Un concert-projection à la Salle Bourgie

Le 20 mars, le FIFA s’associe à la Salle Bourgie pour présenter Fragments d’un siècle en images, un concert-projection conçu par Philippe Ulysse Del Drago. L’événement, prévu à 19h30, propose une traversée de cent ans d’images: des débuts du cinéma aux créations générées par intelligence artificielle, en passant par des films de famille, des images de la NASA et des captations de caméras de surveillance.

Sur scène, le pianiste Ilya Poletaev improvisera une trame sonore en direct en dialogue avec le montage visuel.

Parmi les autres incontournables de l’événement:

32 films à Québec

Le Musée national des beaux arts du Québec (MNBAQ) accueille le volet du festival se déroulant dans la Capitale-Nationale, avec 32 films couvrant les arts visuels, l’architecture, la danse, la littérature et la musique. La programmation mise sur des œuvres engagées et sensibles, présentées en grande partie en première nord-américaine.

Parmi les titres attendus, Elephants & Squirrels aborde les enjeux de décolonisation des musées, tandis qu’Out of the Picture interroge l’effacement des femmes dans l’histoire de l’architecture. Du côté de la musique, Amadou et Mariam: Sons du Mali retrace la trajectoire du célèbre duo malien, et Ai Weiwei’s Turandot présente le dissident chinois Ai Weiwei à travers une mise en scène lyrique.

«Cette fine sélection de films, choisis parmi la cuvée montréalaise, vous invite à découvrir des histoires fascinantes et des parcours créatifs inspirants qui nous rappellent que les arts ont le pouvoir de rassembler et de nous transformer», a déclaré Josée Duhaime, directrice de la médiation et du service aux visiteurs au MNBAQ.

Le FIFA se tient jusqu’au 22 mars 2026.

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