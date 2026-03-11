C’est la fin du Gala Dynastie dans sa forme traditionnelle

La dixième éditioun du Gala Dynastie sera sa dernière. La Fondation Dynastie, l’organisme sans but lucratif qui chapeaute l’événement, a annoncé qu’elle cherche une «nouvelle plateforme» pour sa mission.

Le Gala Dynastie soufflera ses dix bougies le 11 avril prochain au Théâtre Maisonneuve, à la Place des Arts de Montréal.

Depuis une décennie, le Gala Dynastie souligne les talents des artistes, créateurs et personnalités médiatiques issus des communautés noires du Québec et du Canada. L’écosystème culturel a toutefois changé et oblige la Fondation à revoir ses pratiques.

«Maintenir un événement de cette ampleur année après année demande énormément de ressources, tant humaines que financières. Comme plusieurs événements culturels, nous faisons face à des réalités de financement qui rendent ce modèle de plus en plus difficile à porter dans sa forme actuelle», a déclaré Carla Beauvais, directrice générale de la Fondation Dynastie.

Mme Beauvais a cofondé la Fondation et le Gala Dynastie. Depuis novembre, elle est également conseillère municipale à Montréal.

L’organisme précise toutefois qu’il poursuit ses activités et cherche de nouveaux moyens de remplir sa mission de mise en valeur des talents culturels afrodescendants au Québec.

Pas de prix, mais des hommages

Pour clore ce cycle, la Fondation a choisi de rompre avec son format habituel: exit les nominations et la compétition. Place aux hommages. Douze personnalités seront honorées à travers dix catégories — cinéma, danse, design, musique, littérature, télévision, radio, arts visuels, théâtre et héritage — pour leur contribution durable à la scène culturelle québécoise et canadienne.

Parmi les récipiendaires figurent notamment Jenny Salgado, pionnière du hip-hop francophone québécois et cofondatrice de Muzion. Le Black Theatre Workshop, plus ancienne compagnie de théâtre noir au Canada, fondée à Montréal en 1972, recevra aussi une mention. Idem pour le poète Rodney Saint-Éloi et le réalisateur Éric Idriss Kanago.

Un Grand Prix Héritage sera remis à titre posthume à Egbert Gaye, fondateur du Montreal Community Contact et figure essentielle des communautés noires et caribéennes de Montréal pendant plus de trente ans.

Le Grand Prix Dynastie – Impact sera décerné à Luguentz Dort, Bennedict Mathurin et Chris Boucher, trois joueurs de la NBA originaires de Montréal-Nord devenus une inspiration pour toute une génération. Le Grand Prix Dynastie – Avenir ira à la réalisatrice Nadia Louis-Desmarchais, reconnue pour sa websérie Les Météorites.

La soirée du 11 avril intégrera également deux Prix Choix du public, où les internautes sont invités à voter — jusqu’au 22 mars — pour les personnalités les plus inspirantes parmi plus de 400 finalistes des neuf dernières éditions, dans les catégories Culture et Médias. Une série de 20 capsules vidéo, les Capsules Dynastie Héritage présentées par Téléfilm Canada, accompagne l’événement en donnant la parole aux artisans qui ont façonné le gala depuis ses débuts.

Le spectacle débutera à 20h, avec ouverture des portes à 18h. Il sera diffusé en direct sur NATYF TV. Les billets sont disponibles à la billetterie de la Place des Arts.

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