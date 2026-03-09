Le phénomène Angine de poitrine à TLMEP

Mais qui sont-ils, ces deux énergumènes masqués d’Angine de poitrine, revêtus de la tête aux pieds de tissus à pois noirs ou blancs, qui s’expriment dans des effets sonores psychédéliques et qui font présentement vibrer la planète musique, au Québec et à l’international?

Le duo de l’heure originaire du Saguenay était de passage à Tout le monde en parle, à ICI TÉLÉ, dimanche. Si d’aventure vous n’aviez pas encore entendu parler d’Angine de poitrine dans la foulée de leurs récents succès mondiaux, vous savez désormais qui ils sont… bien que ces musiciens de grand talent tiennent mordicus à conserver leur anonymat.

Sébastien Collin, de Spectacles Bonzaï, gérant de la formation, a principalement répondu aux questions de Guy A. Lepage, dimanche, car les deux nouveaux dieux du rock électronique (ou «mantra-rock-dada-pythago-cubiste», comme eux décrivent leur style), bien sûr, ne parlent pas notre langue.

Les gaillards aux longs nez de carton ont néanmoins offert un numéro endiablé qui représente bien leur style unique, tant visuellement que musicalement.

Jazz fusion de l’île de Bornéo

Khn (guitariste-bassiste) et Klek (batteur) ont eu la chance de prononcer quelques mots en cours d’entrevue, dans leur étrange dialecte, lors d’un moment aussi amusant que malaisant, de la trempe de ceux encore jamais vécus à Tout le monde en parle. Les extraterrestres d’Angine de poitrine ont joué le jeu jusqu’au bout, allant jusqu’à offrir à l’animateur un hot dog fraîchement grillé de leurs mains à la tombée du générique de fin d’émission.

Leur premier album, Vol.1, avait été lancé en 2024, mais le buzz a réellement commencé à crépiter en 2025, a expliqué Sébastien Collin. D’abord dans des festivals québécois l’été dernier, puis des agents de la scène internationale ont réclamé Angine de poitrine dans leurs événements.

Ce n’est que récemment que le phénomène est devenu viral. Plus précisément il y a un mois, lorsqu’une prestation, captée au festival Trans Musicales de Rennes, en décembre dernier. «Un festival de tendances», où la plupart des artistes à l’affiche n’ont encore jamais joué en Europe, et où avait eu lieu le tout premier concert de Nirvana, a expliqué Sébastien Collin. Le spectacle a été diffusé sur le Web et a véritablement propulsé le projet. La vidéo a été visionnée, à ce jour, par 2,3 millions de personnes.

Les invitations se sont ainsi multipliées pour les frères Poitrine. Aujourd’hui, a signalé Guy A. Lepage, leur premier album, Vol. 1, compte parmi les disques les plus recherchés sur la plateforme transactionnelle Discogs, certains étant prêts à payer 1500$ pour l’obtenir.

Après une session live à KEXP, une station de radio de Seattle, New York, la France, Londres, le Japon et l’Amérique du Sud en pincent aujourd’hui pour Angine de poitrine. Et les concerts prévus au Québec sont tous à guichets fermés.

Les deux amis d’adolescence (qui affirment avoir «333 ans») se produiront également au Festival international de Jazz de Montréal le 27 juin, sur la Place des Festivals. Leur deuxième opus, Vol. II, sortira le 3 avril.

Lorsque Guy A. Lepage a questionné Khn sur les inspirations d’Angine de poitrine (que lui compare à The White Stripes et Gentle Giant), celui-ci a avancé avoir été marqué par «TNQ (…), un ensemble vocal (…) formé sur l’île de Bornéo par un éminent primatologue mordu de jazz fusion». Explication donnée dans une voix s’apparentant au son d’un vieux modem, bien entendu.

Leurs costumes? Ils soutiennent être nés ainsi car, chez eux, «toutes les surfaces de tous les êtres et objets sont ornées de pois noirs ou blancs».

Et comment composent-ils avec leur soudaine célébrité?

«Là d’où nous venons, nous n’avons pas de réalité équivalente au star système terrestre», a répliqué Klek de son timbre de robot congestionné, alors que son comparse et lui, complètement déconnectés du reste de l’entretien, s’amusaient avec des dés.

Un jalon historique

La suite pour Angine de poitrine? Outre le fait qu’à la blague, le tandem espère se produire sur la lune en 2030, le gérant Sébastien Collin estime que ses protégés créent présentement quelque chose d’historique pour la scène québécoise, ainsi qu’à l’échelle internationale.

«Qu’un groupe local devienne populaire mondialement en aussi peu de temps… On parlait de New York et Londres, les billets ont été vendus en une minute. C’était la première fois sur ces continents-là. (…) En 2026, ils vont faire, peut-être, 85 shows dans le monde, et c’est un début.»