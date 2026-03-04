Louis-Karl Tremblay, nouveau directeur artistique du Théâtre Denise-Pelletier

Le Théâtre Denise-Pelletier a annoncé la nomination de Louis-Karl Tremblay à la direction artistique. Cette décision, annoncée par Denis Olaizola, président du conseil d’administration du théâtre, marque une nouvelle ère pour l’institution culturelle montréalaise.

Tremblay prend le relais de Claude Poissant, figure de proue du théâtre montréalais qui assurait la direction artistique de l’institution depuis une dizaine d’années. M. Poissant est décédé en juin dernier.

Reconnu pour sa vision artistique rassembleuse et son leadership éprouvé, Tremblay est appelé à poursuivre et faire évoluer la mission du Théâtre Denise-Pelletier.

«Accompagner artistes, relève et publics dans leur rencontre avec des œuvres fortes et nécessaires est une responsabilité qui m’émeut et m’inspire profondément. Je suis très heureux de me joindre à l’équipe et à Stéphanie Laurin pour imaginer la suite, ouvrir de nouveaux horizons et faire de cette maison de théâtre un lieu vivant, audacieux et tourné vers l’avenir», a-t-il dit.

Une vision artistique audacieuse

Louis-Karl Tremblay est décrit comme un artiste de talent et un créateur pédagogue.

« Fort d’une vision artistique rassembleuse, d’une maîtrise reconnue de la direction d’acteurs et d’un leadership éprouvé, Louis-Karl conjugue exigence, audace et saura poursuivre et faire évoluer la mission de notre Théâtre Denise-Pelletier », déclare Denis Olaizola, président du conseil d’administration du Théâtre Denise-Pelletier.

«Je me réjouis de poursuivre l’aventure de la direction du Théâtre Denise-Pelletier aux côtés de Louis-Karl. J’ai un respect immense pour sa démarche artistique, sa grande humanité et sa collégialité dans la création. Il incarne savamment ce qui fait du théâtre un art rassembleur: il le conjugue au « nous »», ajoute Stéphanie Laurin, directrice générale du théâtre.

Louis-Karl Tremblay a cofondé Motto en 2008. Il y a signé les mises en scène de Les Troyennes de Jean-Paul Sartre (Bain Saint-Michel, 2009), Yvonne, Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz (Théâtre Prospero, 2011), Les Atrides (Église Saint-Jean-Baptiste, 2013) et Ombre Eurydice parle d’Elfriede Jelinek (Théâtre Prospero, 2019).

Il adapte et met en scène en 2022 Mademoiselle Agnès de Rebekka Kricheldorf au Théâtre Prospero, spectacle repris au Théâtre du Rideau Vert et au Carrefour international de théâtre de Québec. Il signe ensuite Ma petite pouliche de Paco Bezerra (Théâtre La Licorne, 2024) et Tout ça d’Alistair McDowall (Théâtre de Quat’Sous, 2025).

Temblay entrera en poste le 16 mars et entamera la planification de la saison 2027-2028. La saison 2026-2027 avait été préparée par Claude Poissant.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.

*Une version précédante de ce texte indiquait que Louis-Karl Tremblay entamera la planification de la saison 2026-2027. C’est en fait la planification de la saison 2027-2028.