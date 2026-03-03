L’Orchestre Métropolitain dévoile «Échos de la forêt»

L’Orchestre Métropolitain de Montréal invite les amateurs de musique classique à un concert exceptionnel intitulé Échos de la forêt, qui se tiendra le mardi 31 mars 2026 à 19h30 à la Maison symphonique de Montréal. Sous la direction du chef d’orchestre renommé Yannick Nézet-Séguin, ce concert promet une expérience musicale unique avec un programme en trois temps.

Le concert débutera par l’Ouverture tragique de Johannes Brahms, une pièce qui pose d’emblée une atmosphère intense et émotive. Suivra le célèbre Concerto pour violoncelle d’Antonín Dvořák, interprété par le soliste international Jean-Guihen Queyras.

Redécouverte d’une œuvre oubliée

Le point culminant de la soirée sera la Symphonie de la forêt de Rita Strohl, une œuvre redécouverte qui s’inscrit parfaitement dans le thème du concert. La partition de Strohl, longtemps oubliée, sera ressuscitée par la baguette de Yannick Nézet-Séguin, offrant au public une occasion rare d’entendre une musique évocatrice et subtile. La redécouverte de cette symphonie est décrite comme un moment magique, où suspense et émerveillement se rencontrent pour révéler un véritable trésor musical.

Ce concert est une occasion unique de vivre une expérience musicale enrichissante, mêlant des œuvres classiques bien connues à une redécouverte historique.

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