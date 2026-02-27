Pierre Lapointe célèbre 20 ans de «La forêt des mal-aimés»

Pierre Lapointe célèbre les 20 ans de son album phare La forêt des mal-aimés avec une édition spéciale. Le 6 mars 2026, une édition limitée et numérotée à la main sera lancée, comprenant un coffret de cinq vinyles. Cette édition sera disponible en magasins et sur la boutique en ligne audiogram.com.

Sorti en mars 2006, La forêt des mal-aimés a rapidement conquis la critique et le public, devenant un jalon majeur de la chanson francophone. L’album s’est vendu à 160 000 exemplaires.

Pour marquer cet anniversaire, Audiogram propose une édition spéciale limitée à 500 exemplaires, chacun numéroté à la main. Le coffret de cinq vinyles inclut les 44 titres des trois albums liés à La forêt des mal-aimés. Cette initiative permet aux fans de redécouvrir l’œuvre sous un nouveau jour et de célébrer deux décennies de succès.

Les amateurs de musique peuvent se procurer cette édition spéciale en magasins ou via la boutique en ligne d’Audiogram. Avec seulement 500 exemplaires disponibles, cette édition limitée promet d’être un objet de collection prisé par les fans de Pierre Lapointe et les passionnés de musique francophone.

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