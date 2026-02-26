«Au Revoir Pluton» en première montréalaise le 3 mars

Sarah-Jeanne Audet dans le rôle de Pluton, dans le film "Au revoir Pluton".

La première montréalaise du film «Au Revoir Pluton», réalisé et scénarisé par Sarianne Cormier, aura lieu le mardi 3 mars au Cinéma du Musée. Ce long-métrage sera présenté dans le cadre de la 29e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM). La sortie en salle est prévue pour le vendredi 27 mars.

Le film «Au Revoir Pluton» met en vedette une distribution impressionnante comprenant Sarah-Jeanne Audet, Zakary Belharbi, Raphaëlle Morissette, Catherine-Audrey Volcy, Zélia Bernard, Yves Morin, Romane Lefebvre, Théo Beaudoin-Graton, Miya Capuano, Matthew Rankin, Océane Bohémier-Tootoo, Aksel LeBlanc, Marie-Claude St-Laurent et Kathleen Fortin.

L’intrigue du film se déroule dans l’espace galactique, où une petite planète nommée Pluton rêve de rejoindre le corps de ballet officiel du Système solaire. Avec l’aide de son ami astéroïde Cérès et de son découvreur humain Clyde William Tombaugh, Pluton s’engage dans une aventure pour réaliser son rêve. Ce film jeunesse unique en son genre mêle les destins des humains et des planètes, offrant une expérience cinématographique originale et engageante.

Le tapis rouge se déroulera en présence des équipes de Maison 4 :3 et Voyelles Films, les sociétés de production derrière ce projet.

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