Gabi Hartmann au Théâtre Outremont avec «La femme aux yeux de sel»

La chanteuse parisienne Gabi Hartmann se produira au Théâtre Outremont le 14 mars à 20h, offrant une performance unique avec son nouvel album La femme aux yeux de sel. Connue pour son univers musical délicat, Hartmann mêle habilement pop, folk, jazz, soul et musiques du monde, le tout porté par une voix douce et mélancolique.

Révélée par son premier album éponyme en 2023, Gabi Hartmann a rapidement conquis le public et la critique. Écouté plus de 20 millions de fois, cet album a été récompensé au Japon et a permis à l’artiste de se produire sur des scènes prestigieuses telles que Jazz à Vienne et les Francofolies. Sa capacité à chanter en plusieurs langues et à fusionner divers genres musicaux lui a permis de se démarquer dans le paysage musical international.

Un conte musical captivant

Avec La femme aux yeux de sel, son deuxième album, Gabi Hartmann propose un voyage musical à travers l’histoire de Salinda, une femme d’une île imaginaire. Ce conte initiatique, structuré en trois chapitres, explore des thèmes universels tels que l’innocence, les désillusions et la quête de sérénité. À travers ses chansons, Hartmann partage ses réflexions sur la nature, les relations humaines, la souffrance et l’émerveillement.

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