«La peau de l’ours», avec Roy Dupuis, en salle le 19 mars

Le film La peau de l’ours, réalisé par Alexandre Trudeau et James McLellan, sortira en salle le 17 mars 2026. Ce thriller met en vedette Roy Dupuis et Malia Baker.

Alexandre Trudeau, reconnu pour ses documentaires géopolitiques tels que Embedded in Baghdad et The New Great Game, s’associe à James McLellan pour ce projet cinématographique. McLellan, qui dirige depuis plus de deux décennies un programme de production cinématographique dans un lycée, est acclamé pour ses courts métrages créatifs. Ensemble, ils apportent une vision unique et captivante à La peau de l’ours.

Le film suit l’histoire de Tori, interprétée par Malia Baker, une adolescente de 16 ans souffrant d’anxiété débilitante. Refusant d’aller à l’école, elle part vivre chez son grand-père, joué par Roy Dupuis, dans une région sauvage et glacée. Tori se retrouve rapidement prise dans un jeu mortel du chat et de la souris.

La première du film aura lieu au Cineplex Quartier Latin le 19 mars à 19h, précédée d’un tapis rouge à 18h, en présence des réalisateurs et de l’équipe du film. Pour ceux qui souhaitent un avant-goût, la bande-annonce est disponible sur YouTube et Vimeo.

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